Aide aux associations, urgence sociale, impayés de loyers : Tours vote 95.000 euros d'aides supplémentaires

Les élus de la ville de Tours sont amenés ce lundi 2 octobre à voter une subvention exceptionnelle de 95.000 euros à destination des multiples aides sociales, pour les associations Entraide et solidarités, Restos du cœur, et Banque alimentaire, et pour le centre communal d'action sociale chargé d'accompagner les plus précaires. "Devant l'ampleur de la crise inflationniste" écrit la majorité, "les acteurs associatifs ont fait connaitre une forte augmentation du nombre de demandes d'aides associée au basculement de nouveaux publics dans la précarité alimentaire".

Le constat des associations est inquiétant. Les Restos du cœur parlent d'une hausse des bénéficiaires de 22% entre 2022 et 2023 sur la seule ville de Tours, comptant désormais 4.376 personnes à aider (1.075 familles). La Banque alimentaire constate une hausse de 10% des demandes sur les six derniers mois. Les maraudes de la Croix rouge et de Entraide et solidarités sur la ville de Tours rassemblent 130 personnes chaque soir alors qu'elles sont calibrées pour 80 personnes.

Situation exceptionnelle donc, d'autant que de plus en plus de bénéficiaires sont des salariés "qui ne fréquentaient pas ces centres précédemment" écrivent les Restos du cœur. Un même constat est fait par les autres associations. Par exemple, la Banque alimentaire note que "17% des personnes accueillies ont un emploi".

Les subventions votées par les élus de la ville de Tours

10.000 euros pour les Restos du cœur d'Indre-et-Loire

10.000 euros pour la Banque alimentaire de Touraine

10.000 euros pour l'association Entraide et solidarités

20.000 euros pour le centre communal d'action sociale pour traiter des dossiers de précarité énergétique

20.000 euros pour le CCAS pour l'installation de familles dans des logements communaux mis à disposition de ménages sans-abri en attente de logement social

25.000 dans le cadre du dispositif Logement d'abord

La problématique des impayés de loyer est de plus en plus grande selon le centre communal d'action sociale de Tours. En 2021, 47.696 euros avaient été versés via la commission Politique sociale du logement. En 2022, cette somme avait bondi jusqu'à 79.864 euros. En cette année 2023, l'aide sociale aux impayés devraient encore être en hausse. Selon les données fournies par le CCAS arrêtées à fin mai, les demandes d'aides étaient en hausse de 33% par rapport à 2022.