Aide financière, relance économique: Jean Castex face aux élus des intercommunalités à Cournon-d'Auvergne

C'est le grand rendez-vous annuel des élus des communautés de communes, d'agglomération ou encore des Métropoles : la 31e convention de l'Assemblée des Communautés de France a réuni pendant 3 jours plus de 1.000 élus de toute la France à Cournon-d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Au cœur des discussions qui se sont achevées ce vendredi: la relance économique, les problématiques de logement, de transport, d'attractivité des territoires, les investissements pour Ia fibre ou la médecine... et la question de l'aide de l'Etat dans le financement de tous ces projets. "Il faut faire attention aux finances de notre pays, trouver les bons créneaux. Il ne faut pas seulement promettre mais bien mettre l'argent là où il doit être" résume Bertrand Barraud, maire (LR) d'Issoire et Président de l'Agglo du Pays d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme.

On a du mal à envisager nos investissements, à les calibrer

Si Jean Castex, intervenu en clôture de cette convention ce vendredi, a assuré les élus du soutien de l'Etat, certains s'interrogent sur le montant et la durée de l'aide financière. Après l'allocution de près d'une heure du Premier ministre, la maire de Neuvéglise-sur-Truyère Céline Charriaud, également Présidente de Saint-Flour Communauté, admet avoir quelques réserves. "J'ai autant d'interrogations qu'avant" déclare l'élue cantalienne. "Je sais que le Premier ministre est sensible à la question des territoires (...) mais je n'ai pas de réponse sur la durabilité des perspectives financières que l'Etat peut proposer. Les intercommunalités ont construit leurs projets sur la durée du mandat voire au-delà (...) la contractualisation avec l'Etat, elle, ne s'inscrit pas dans la durée. On a donc du mal à envisager nos investissements, à les calibrer."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Certains projets déterminant pour l'avenir des territoires ne pourront pas être bouclés sur le court terme, confirme Bertrand Barraud, pour qui la relance économique et l'attractivité sont les deux problématiques essentielles abordées pendant ce grand rendez-vous des élus. "Il nous faut de la lisibilité. On doit relancer l'habitat, notamment dans les territoires qui ont tendance à perdre des habitants" explique le maire d'Issoire. "Relancer la possibilité du télétravail, aussi, et pour nous, ça veut dire investir dans les équipements en fibre, qu'il n'y ait plus de zone blanche. La téléphonie est souvent un problème."

"Si j'avais pu, je serais venu en train" : la ligne ferroviaire Paris-Clermont s'invite dans le discours de Jean Castex

Lorsque le Premier ministre a débuté son discours devant l'assemblée des élus, ce vendredi, il s'est adressé dans un sourire au maire de Clermont-Ferrand. "Si j'avais pu, je serais venu en train !" Une boutade qui a provoqué des rires dans l'assemblée avant que le Premier ministre, plus sérieux, ne revienne brièvement sur les investissements nécessaires sur la ligne ferroviaire Clermont-Paris. "Ce sujet ferroviaire est concret, je sais qu'il préoccupe beaucoup les élus du territoire et les habitants (...) la convention signée en octobre 2020 est très ambitieuse. Monsieur le maire, je veux vous dire que je suis de façon très scrupuleuse le respect des engagements que j'ai pris et des échéances, car je sais l'attente qui est la vôtre" a déclaré Jean Castex.

Le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a cependant toujours des réserves. "Les besoins sont plutôt de l'ordre de 3 milliards d'euros" dit l'édile. "On nous donne des compétences et en même temps on nous enlève les impôts de productivité sur lesquels on peut avancer. Il faut qu'on nous donne les moyens de nos ambitions." Le financement préoccupe décidément les élus et Jean Castex l'a bien compris. "Je n'ai pas attendu d'être à Matignon pour découvrir la force, la vitalité de nos territoires mais aussi les inégalités dont ils pâtissent (...) et c'est le rôle de l'Etat de corriger ces inégalités territoriales" reconnaît le Premier ministre.