Aide sociale à l'enfance : un foyer dijonnais placé sous administration provisoire

Dijon - France

Une session extraordinaire au Conseil départemental de Côte-d'Or ce lundi matin consacrée à la protection de l'enfance. C'est l'opposition de gauche qui l'a réclamée suite à la diffusion d'un reportage, le 19 janvier, dans "Zone Interdite" sur M6. On voit, dans un foyer à Dijon, des enfants livrés à eux mêmes, d'autres qui fuguent, sans parler de ces jeunes filles qui se prostituent.

Le foyer placé sous administration provisoire

Ce foyer était géré par une association, les PEP 21, pour le compte du Conseil départemental. Le président UDI du Conseil départemental, François Sauvadet, a annoncé ce lundi que cette "maison d'enfants à caractère social" est désormais placée, pour 6 mois, sous administration provisoire.

François Sauvadet et Emmanuelle Coint conseillère départementale de la majorité © Radio France - Thomas Nougaillon

Des dysfonctionnements mais d'autres problématiques plus nationales

Même s'il reconnaît des dysfonctionnement, il exclu d'augmenter les contrôles et pointe des problématiques rencontrées dans beaucoup de foyers de France. "La première des problématiques c'est que nous sommes confrontés à une violence de jeunes de plus en plus marquée. Des faits de délinquance parfois de jeunes qui relèvent de la psychiatrie. Beaucoup d'entre eux, 30%, relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) sont des jeunes sous traitement médicamenteux psychiatriques. On a 1 500 jeunes, on ne peut pas mettre un agent pour contrôler chaque éducateur spécialisé ça n'a pas de sens". François Sauvadet dénonce notamment le désengagement de l'Etat qui ne prendrai plus sa part. "Nous sommes laissés face à nous mêmes, il y a une carence de l'Agence Régionale de Santé considérable" peste-t-il.

Colette Popard réclame la mise en place d'une mission d'information

De son côté la socialiste Colette Popard, présidente des "Forces de Progrès", l'opposition de gauche au Conseil départemental, a demandé des comptes. Elle voulait notamment que soit mise en place une mission d'information et d'évaluation de l'ASE dans le département. Demande rejetée par la majorité.

Colette Popard © Radio France - Thomas Nougaillon

"Ces enfants doivent être la priorité"

Ce lundi matin sur l'antenne de France Bleu Bourgogne Colette Popard s'étonnait par exemple qu'un "taux d'encadrement ne soit pas obligatoire pour ces enfants alors que dans nos crèches, dans nos centres de loisirs on nous impose un taux d'encadrement". "Tout cela est à revoir. Il y a le département qui est en cause mais aussi le gouvernement. Il faut que tout le monde mette la main à la poche et paye pour ces enfants qui sont en danger. Tout est une question d'organisation, de moyens et de volonté politique. Aujourd'hui il n'y a pas une prise de conscience suffisante pour reconnaître que ces enfants sont la priorité parce qu'ils ont besoin de plus de soins que d'autres."

Une cinquantaine de manifestants et militants syndicaux ont distribué des tracts à l'entrée du Conseil départemental pour alerter sur les manques de moyens et dénoncer le désengagement de l'Etat © Radio France - Thomas Nougaillon

La Fédération Nationale des PEP prend la main

Concernant le foyer incriminé dans le reportage de M6 "le problème est désormais réglé" pour François Sauvadet. Il a expliqué que c'est la Fédération Nationale des PEP qui prend officiellement le relais de son antenne départementale pour gérer cette MECS. Un nouveau directeur et un directeur adjoint ont été installés. Des bilans mensuels seront réalisés avant un point complet au bout de six mois. Une cinquantaine de travailleurs sociaux emmenés par la CGT ont profité des débats pour procéder à une distribution de tracts à l'entrée du Conseil départemental.