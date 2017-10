Aide soignante, elle change de vie pour ouvrir un restaurant

Catherine Guesne, 48 ans, vient de réaliser son rêve : ouvrir un restaurant. Son établissement se trouve à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Depuis ce lundi, elle s'est mise aux fourneaux. Une passion qui l'a poussée à abandonner son travail d'aide-soignante à l'hôpital.

Le restaurant Aux petits plaisirs, situé dans le centre de Saint-Sulpice-le-Guérétois, est bondé pour l'ouverture. Quelques dizaines de clients profitent de la cuisine de Catherine Guesne. Cette ancienne aide-soignante est aux fourneaux, un rêve pour cette quarantenaire qui a quitté la semaine dernière son poste à l'hôpital : "Lundi dernier, j'étais encore aide-soignante, raconte Catherine Guesne. Mais je n'en pouvais plus. J'aimais beaucoup ce métier mais c'était devenu l'usine, c'était très dur ".

La cuisine, passion depuis toujours

Cette femme énergique au sourire quasi permanent enchaîne les commandes dans la cuisine. Catherine Guesne n'a pas d'expérience professionnelle, mais une grande famille. Les heures passées aux fourneaux lui ont offert de vraies connaissances culinaires : "J'ai quatre enfants, alors la cuisine familiale je connais ! ", s'amuse-t-elle. Dans son restaurant, elle prépare les petits plats qu'elle fait d'ordinaire chez elle.

C'est un rêve depuis que je suis jeune

Aujourd'hui : gratin de pâte et poulet à la crème et au thym. Simple et efficace. Pour ce premier service, la cuisinière a du mal à cacher son excitation : "C'est un rêve depuis que je suis jeune, raconte Catherine Guesne un peu émue. Cela fait plus de deux ans que cela me titille, j'avais envie de reprendre quelque chose à mon nom. Tout le monde m'a encouragé, donc je me suis lancé ! "

Le petit restaurant accueille ses premiers clients. © Radio France - Guillaume Farriol

Redynamiser la commune

Les clients sont ravis eux aussi, très satisfait de la cuisine. Ils saluent également l'ouverture de cet établissement dans le centre de Saint-Sulpice-le-Guérétois. Depuis plus d'un an il n'y avait plus de restaurant dans la commune, le dernier avait fermé. Catherine Guesne a négocié avec la mairie pour reprendre le local communal qui habitait l'ancien établissement. Au bout de quelques mois, le projet s'est concrétisé ! La cuisinière mise beaucoup sur le bouche-à-oreille pour assurer l'avenir de son restaurant. Après ce premier service, elle a bon espoir, et conclue : "Les clients sont contents aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas demain ! "