Une charte pour aider les jeunes des quartiers populaires à intégrer le monde du travail

L'Etat et le groupe Engie ont signé mardi, pour la troisième année, une charte "Entreprises et Quartiers". Cette charte engage le groupe fournisseur d'énergie à mener à bien des actions pour la qualification, l'insertion et l'emploi de jeunes issus des quartiers populaires.

La charte "Entreprises et Quartiers" a été signée mardi entre le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner et Gérard Mestrallet, président du conseil d'administration d'Engie. Elle existe depuis 2013 et engage les entreprises à mener des actions en faveur des habitants des quartiers populaires, pour les aider à se former, à s'insérer sur le marché de l'emploi. Une centaine d'entreprises en Ile de France ont signé cette charte et proposent ainsi des stages, des contrats d'apprentissage, du tutorat à des jeunes de quartiers prioritaires. Au niveau national, plus de 500 entreprises, dont 65 grands groupes, sont engagées dans la démarche.

Le programme Pems : Parcours Emploi, Mobilité, Sport

La particularité d'Engie, groupe fournisseur d'énergie, c'est qu'il associe à cette charte un parcours "Emploi, Mobilité et Sport", le PEMS. 50 jeunes en ont profité cette année, il sera proposé à 400 jeunes en 2017 et a pour objectif de déboucher sur des contrats d'apprentissage au sein d'Engie ou l'une de ses filiales. Le programme est ponctué d’ateliers, d'une immersion d’une semaine à l’armée de l’air, d'activités sportives et d'un stage en entreprise. Toutes les entreprises impliquées proposent une marraine ou un parrain pour chaque jeune. Mario, 23 ans, habitant du 19ème arrondissement de Paris, a suivi ce programme après l'obtention d'un bac pro en électronique :

Après mon bac je cherchais une entreprise pour un contrat d'apprentissage mais j'ai envoyé des lettres de motivation, des CV, et sans réseau, je n'ai pas trouvé. Avec le programme d'Engie, on a suivi des ateliers pour réaliser un CV, des entretiens liés à la personnalité, et ils m'ont finalement gardé en alternance pour deux ans.

Engie propose des contrats d'apprentissage dans beaucoup de domaines. Le groupe accueille 2000 alternants chaque année, dont la moitié sont finalement embauchés. Il existe une multitude de métiers au sein du groupe. Pour Saïd Hammouche, fondateur du cabinet de recrutement Mozaïk RH, spécialisé dans l'insertion des personnes diplômées issues des quartiers populaires, ce genre de charte est essentiel :