Aider un proche malade : ce qui change en 2017

Depuis le 1er janvier 2017, le congé proche aidant permet de disposer de trois mois de congés sans solde permettant d'aménager son temps de travail. Pour en bénéficier, il faut en négocier l'organisation avec son employeur. En France, un actif sur six accompagne une personne malade de son entourage.

"Pouvoir en parler et s'organiser au travail, c'est déjà un début" reconnaît Jean-Claude Maignan, le trésorier de l'association France Alzheimer, en Sarthe. Quand il était encore en activité, il a accompagné son épouse, atteinte de la maladie. Grâce à la tolérance de ses collègues et à la latitude que lui laissait ses fonctions de directeur des opérations d'un groupe industriel. Mais ce n'est pas le cas pour tous les salairés. 79% des salariés-aidants déclarent avoir des difficultés à concilier vie professionnelle et rôle d'aidant, dans une étude du groupe Malakoff-Mederic réalisée au printemps 2016. Depuis le 1er janvier 2017, tout salarié peut bénéficier d'un congé proche aidant de trois mois sans solde, sans avoir à justifier d'un lien familial avec la personne aidée. Un plus, pour France Alzheimer en Sarthe, qui regrette néanmoins que l'accompagnement financier ne soit pas musclé.

EN PRATIQUE - L'organisation du congé doit être négociée avec l'employeur qui doit être prévenu un mois avant. Le congé peut être pris d'un bloc ou morcelé pour permettre un temps partiel. Un an d'ancienneté et une attestation sur l'honneur suffisent pour en bénéficier. En cas d'urgence (dégradation de l'état de santé de la personne aidée), le congé proche aidant peut commencer immédiatement.

Une avancée pour les salariés - aidants

Gérer travail et accompagnement d'une personne malade prend énormément d'énergie : "paradoxalement, je me suis sur-investi dans mon travail, témoigne Jean-Claude Maignan, le trésorier de l'association France Alzheimer en Sarthe. C'était ma bulle d'oxygène". Mais l'ancien directeur des opérations dans un groupe industriel reconnaît qu'il a pu "être odieux parfois, parce qu'il était préoccupé par son épouse, restée seule à la maison". Il a pu parler de sa situation à de proches collaborateurs, ce qui n'est pas forcément évident pour tous les salariés confrontés à la maladie d'un de leur proche. "Souvent, au moment du diagnostic, on part bille en tête, explique Martine Chambon, la présidente de l'association. On se dit qu'on aime beaucoup la personne malade et qu'on y arrivera. Et puis ça dure. Ça dure et ça dure. Et on s'épuise".

Plus de 90% des salariés-aidants interrogés par Malakoff-Mederic reconnaissent ainsi être stressés, anxieux, fatigués. Ils consomment plus d’anxiolytiques et s'absentent en moyenne 16 jours de plus qu'un salarié classique.

Des formations existent en soirée

Dans dix ans, 4 salariés sur 10 aideront un proche malade. Une situation que France Alzheimer a déjà anticipé en Sarthe en proposant des formations aux aidants en soirée. "Les formations en journée, c'est compliqué pour des personnes en activité professionnelle. On a une majorité de retraités mais on a de plus en plus d'actifs qui viennent" souligne Martine Chambon. A terme, l'association souhaiterait organiser des formations directement en entreprise. Pour le moment, une rencontre avec un club de chefs d'entreprise est prévue pour faire de la sensibilisation à ce nouveau congé proche aidant.