Aides à domicile : le difficile recrutement

"On veut nos kilomètres !" ont scandé les aides à domicile à Valence ce mardi après-midi.

Ardèche Aide à Domicile (AAD) se dit prête à embaucher cinquante personne tout de suite. L'association qui vient en aide aux personnes âgées ou handicapées à domicile est obligée de refuser des demandes d'aide car elle ne trouve pas de candidats.

Ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne peuvent pas en vivre. Anne Bourdelles, présidente de AAD.

Et la présidente de AAD s'agace un peu des discours convenu qui explique que l'aide à la personne représente un gisement d'emploi important et non délocalisable. Tout cela est vrai mais les conditions de travail sont telles qu'elles représentent un véritable repoussoir.

Je travaille de 7 heures du matin à 19 heures et je gagne 1100 € par mois. Gwendoline, une aide à domicile.

Ce travail est assez mal rémunéré longtemps considéré du ménage. C'est beaucoup plus que ça explique la présidente de AAD. Il y a une dimension psychologique et un accompagnement de la personne qui ne sont pas reconnus dans la rémunération.

Les journées peuvent être longues car n'est pris en compte que le temps passé chez le client. S'il faut faire une demi heure de route entre deux personnes ou s'il y a une demi heure de battement entre deux clients, ce n'est pas pris en compte Par ailleurs les kilomètres effectués pour se rendre chez la personne sont très mal remboursés, en dessous en tout cas du coût réel. Il faut payer pour travailler.

Une convention nationale

Toutes les associations sont confrontées au même problème de recrutement. Elles ne sont pas responsable de la faible rémunération qui est décidé au niveau national, mais elles pourraient embaucher beaucoup plus et notamment dans les territoires ruraux comme l'Ardèche.