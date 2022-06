Ainhoa : plus d'une centaine de personnes manifestent contre la spéculation immobilière

Plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés à Ainhoa ce samedi midi pour protester contre la spéculation et les prix de l'immobilier. Dans le village, une maison a récemment été mise en vente à près de 2 millions d'euros, quatre fois plus que ce qu'elle coûtait un an avant.

Une maison remise en vente à 1,9 million d'euros, après de gros travaux et rénovations, qui avait été achetée 470 000 euros à peine un an plus tôt : c'est ce qui a poussé les habitants d'Ainhoa à descendre dans la rue ce samedi midi, pour protester contre ce qui est, à leurs yeux, de la spéculation immobilière. Une centaine de personnes se sont ainsi rassemblées sur les lieux à l'appel du collectif local Ainhoa Beti, soutenu par plusieurs associations et partis comme Alda, EH Bai ou Bizi.

Difficulté à se loger

Sarah, 25 ans, s'est jointe spontanément à la manifestation : cette native d'Ainhoa "a été choquée" en voyant le prix de mise en vente de la maison. "Voir ça, alors que ça pourrait aller à quelqu'un du coin, ça me choque", lance-t-elle. La jeune femme qui cherche à acheter son logement depuis quelques temps s'inquiète. "J'aimerais investir sur Ainhoa ou dans les alentours, mais le problème du prix de l'immobilier est partout", déplore-t-elle.

C'est d'ailleurs pour cela que certains sont d'ailleurs venus d'autres villages, en soutien, comme Isabelle, membre de l'association Alda, qui travaille pour le droit au logement. "Cette problématique prend de plus en plus d'ampleur à l'intérieur du Pays Basque, constate-t-elle, on a des exemples à Ascarrat ou Baïgorri. _Il est urgent que tout le monde s'en occupe, et c'est hyper touchant de voir la mobilisation_. Il va y en avoir de plus en plus, j'en suis persuadée." Patrick Pena, premier adjoint à la mairie de Biriatou, à une vingtaine de kilomètres de là, se sent également concerné. "Les outils des élus locaux sont assez limités, on a quelques marges de manœuvres mais elles ne sont pas suffisantes pour contrer ce genre de spéculation, reconnait-il. C'est pour cela qu'il faut que la société civile se mobilise."

Les manifestants se sont réunis devant la maison incriminée © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Peu de solutions juridiques

Devant la maison incriminée, le collectif Ainhoa Beti se lance dans un simulacre de vente aux enchères, pour mieux dénoncer l'envolée des prix. "Aujourd'hui, _il faut demander au propriétaire que les terres agricoles soient récupérées_, en divisant les lots, estime l'organisatrice, Claudine Martikorena. Pour ce qui est du bâti, ce sera plus compliqué, mais il faudrait déjà qu'il baisse le prix !"

Elle évoque même une possible préemption du bâtiment par les autorités, mais c'est loin d'être aussi simple répond Sylvie Leizagoyen, première adjointe à la mairie d'Ainhoa, venue afficher le soutien de la municipalité. "Pour préempter, il faut un projet et de l'argent, explique l'élue. Ce sont des tarifs hors d'atteinte. _On souhaiterait que les vendeurs de bien se rapprochent de la mairie pour qu'on puisse les mettre en lien avec nos jeunes_", dans l'espoir que ces derniers trouvent à se loger sur place.