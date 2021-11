Aio TV, la nouvelle web-TV corse

Un nouveau-né dans le paysage audiovisuel corse. Il s’agit de Aio-TV. Cette web TV corse dont la naissance est annoncée pour mardi 30 novembre . On y parlera culture, musique, mode, histoire, fitness, cuisine et sport.

Partage et proximité

Aiò TV, et son équipe de 27 personnes veulent proposer un concept innovant à travers ce nouveau média qui se définit comme un média de partage et de proximité diffusé par internet depuis ses studios du Pôle de Suartello à Ajaccio.

Cette nouvelle web TV cible les Corses d'ici et d'ailleurs et également tous les amoureux de l'Île de beauté. Filiale du studio FMA, Aiò TV souhaite promouvoir la musique sur le territoire, mais aussi "les associations qui véhiculent les valeurs de la culture et de l'entraide".

L'équipe de Aio TV - Aio TV

Aiò TV prévoit une diffusion de programmes de 6 heures à 2 heures du matin avec des émissions de toutes thématiques : la culture, la musique, la mode, l'histoire, le fitness, la cuisine et le sport.

A l'affiche: Francesca Antoniotti avec « Fà mi sunnià » consacrée à l’hôtellerie insulaire, Laetitia Kotcheff « C'est du grand art ! », « Magie des sens » ou « Entrevues », mélange de science, conscience, art symbolisant l’ouverture de la Corse sur le monde, Chloé Pelluet « Creazione in Corsica » ou l’âme des créateurs insulaires, Michel Rosecchi « En gros », une façon particulière d’évoquer un événement historique, Jean-Laurent Marcia, illustrateur et dessinateur pour un projet de manga pour enfants.

Egalement évoqué, un partenariat avec la chaîne de Dubaï « 24 Karat » et un autre partenariat avec le Tchad, en vue de développer une collaboration, tant aux Emirats qu’en Afrique pour créer trois académies, une dans chaque pays et une en Corse pour favoriser des échanges et former des jeunes aux métiers des médias.

Avec une adhésion sous forme d'abonnement à 4,99 € /mois, la webtélé Aio est financée avec des fonds personnels et l'apport des sponsors et des futurs partenaires.