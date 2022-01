Air Corsica relance les vols entre Ajaccio et Rome

C'est une annonce qui pourrait pousser quelques Corses à revoir leur destination vacances. Les vols entre Ajaccio et Rome vont reprendre cet été. Air Corsica l'a fait savoir, ce jeudi, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée aux destinations internationales qu'elle se propose de desservir lors de la prochaine saison estivale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dès le 1er juillet, donc, et jusqu'au 29 août, la compagnie aérienne proposera un vol au départ d'Ajaccio et Rome, et ce, deux fois par semaine. Les lundis et vendredis. "Pour un aller simple avec bagages, le prix du billet s'élèvera à 99 euros TTC. C'est un tarif modifiable", précise Jean-Baptiste Martini, directeur commercial d'Air Corsica.

L'Italie au départ d'autres aéroports corses ?

Avec cette liaison, l'entreprise insulaire s'est fixé un objectif : faire voyager plus de 2 000 personnes durant l'été 2022. "Si cette ligne estivale séduit, nous essaierons de la pérenniser, indique Jean-Baptiste Martini. Et à ce moment-là, nous réfléchirons aussi pour ouvrir des vols vers l'Italie au départ d'autres aéroports corses."

Sur les trois millions de touristes que la Corse attire chaque année, près de 300 000 viennent d'Italie selon les données de l'Agence du tourisme de la Corse.