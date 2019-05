Air France : 16 postes supprimés à Nantes, "on ne comprend pas" répond un syndicaliste

La direction d'Air France va dévoiler, ce lundi, un plan de départs volontaires lors du comité social et économique central (CSEC). 441 postes doivent être supprimés dont 16 à Nantes. "On s'y attendait mais on ne comprend pas", répond le syndicat Force Ouvrière.

Nantes, France

La cadence a beau s’accélérer, Air France réduit la voilure. Alors que le trafic de passager a atteint un plus haut historique au mois d'avril, à l'aéroport de Nantes-Atlantique, la compagnie française décide dans le même temps de supprimer 16 postes, en Loire-Atlantique. La décision doit être officialisée, ce lundi, au cours d'un comité social et économique central. "On va faire appel aux sous-traitants", se désole Bruno Rouaut, délégué Force Ouvrière à Nantes.

"On court partout, les conditions de travail se sont dégradées"

On peut voir le verre à moitié plein. L'escale nantaise sera une des moins touchées par ce plan de départs volontaires. On peut aussi voir le verre à moitié vide alors que le trafic continue de croître, à Nantes. "On ne comprend pas, lance Bruno Rouaut, délégué Force Ouvrière à Nantes, syndicat majoritaire dans la compagnie. La direction nous dit qu'on est trop et sur le terrain et on s'aperçoit que pas du tout. On court partout, les conditions de travail se sont dégradées depuis plusieurs années."

Le syndicaliste regrette le passage de 150 à 134 employés au sol dans les prochaines semaines ou les prochains mois. "On nous annonce un programme été, au cours duquel il y a plus de vols, plus de bagages à s'occuper ... Et ça ne passe déjà pas, confie cet employé. Et dans le même temps, on nous dit il y a 16 personnes en trop. Là, on ne comprend pas." Au total 441 postes doivent être supprimés dans le cadre de ce plan qui sera présenté, ce lundi.