Air France : deux vols par semaine seulement entre Clermont-Ferrand et Paris

Les liaisons aériennes entre Clermont-Ferrand et Paris ont repris ce lundi. Deux vols par semaine, et uniquement à destinations de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Insuffisant pour l'association "Objectif Capitales" portée par les acteurs économiques et politiques de la métropole.

"C'est vital pour attirer et maintenir des entreprises chez nous". Patrick Wolff ne peut pas se satisfaire des deux vols hebdomadaires entre Clermont-Ferrand et Paris. Une desserte à minima. Uniquement via l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est insuffisant, et c'est un comble pour la première ligne commerciale exploitée en France, et la première piste en dure construite dans le monde, dans une métropole qui n'est pas desservie par le TGV. Le président de l'association "Objectif Capitales", fondée en 2018, espère toutefois que le combat menés par les acteurs privés et publics qui la compose ne sera pas vain.

Mais ce n'est pas gagné. Ce lundi, un avion s'est posé sur le tarmack de l'aéroport. Et il est reparti aussitôt. "Ce qu'on veut, c'est qu'Air France anticipe la demande et ne l'attende pas" poursuit Patrick Wolff, "on a rien, pas de TGV, et une offre aérienne dégradée". Une situation intenable pour les acteurs politiques et économiques de la métropole.

"Objectif Capitales" pointe également du doigt les incohérences des transports et du désenclavement clermontois. "Nous ne serons pas concernés par le plan d'Air France sur les destinations à moins de 2 heures 30 de Paris". Une évidence pour les acteurs politiques et économiques de la région. "Mais on anticipe déjà le coup d'après" ajoute Patrick Wolff, "on regarde ce qui va se faire après cette période de déconfinement". Deux vols hebdomadaires ne peuvent satisfaire les demandes locales. "Air France ignore comme beaucoup le contexte ici, ce n'est pas la ville Michelin, c'est une métropole de 700.000 habitants, avec plus de startup qu'à Montpellier, mais personne ne le sait". Une métropole qui attend une desserte aérienne plus en rapport avec sa dimension.