Le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac a annoncé vendredi sa démission après le rejet par les salariés d'un accord salarial proposé par la direction pour tenter de mettre fin à un long mouvement de grève.

"J'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission aux Conseils d'administration d'Air France et d'Air France-KLM", a déclaré M. Janaillac face aux journalistes, en regrettant un "immense gâchis".

Accord rejeté à 55,44%

Les personnels d'Air France ont rejeté à 55,44% le projet d'accord salarial. Le taux de participation s'est élevé à 80,33% parmi les 46.771 salariés d'Air France (sous contrat français) invités à répondre à la question : "Pour permettre une issue positive au conflit en cours, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé le 16 avril 2018?".

Dans la matinée, le groupe Air France-KLM avait annoncé une perte nette de 269 millions d'euros au premier trimestre, marqué par trois journées de grève (22 février, 23 et 30 mars).

Le coût des onze premiers jours de grève est estimé à "300 millions d'euros" soit un peu plus de 25 millions par jour pour le groupe qui prévoit d'ores et déjà un résultat d'exploitation en 2018 "en baisse sensible par rapport à 2017", où il avait atteint 1,9 milliard d'euros.

Les syndicats demandent 5,1% d'augmentation

L'intersyndicale réunissant organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD), réclame sa "part du gâteau" après les résultats solides enregistrés par le groupe en 2017.

Elle demande 5,1% d'augmentation en deux temps en 2018 (+3,8% en avril et +1,3% en octobre) au titre d'un "rattrapage" nécessaire, après six ans de gel des grilles salariales.

La direction considère ces revendications comme une remise en cause des efforts déployés ces dernières années pour rattraper le retard de compétitivité de la compagnie, toujours confrontée à une très forte concurrence des compagnies du Golfe, mais aussi en Europe avec des compagnies low-cost agressives.