Les salariés d'Air France sont à nouveau appelés à la grève, pour demander une augmentation de salaire, le 23 mars prochain. Dix syndicats de la compagnie aérienne appellent le personnel à se mobiliser. Ils avaient déjà fait grève le 22 février dernier, une journée lors de laquelle la moitié des vols long-courriers et un quart des vols, toutes distances confondues, avaient été annulés au départ de Paris.

Une nouvelle réunion le 15 mars pour durcir le mouvement ?

Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront le 15 mars pour éventuellement "durcir le mouvement", ont précisé FO et SUD. La veille, le SNPL, majoritaire dans les cockpits d'Air France, mettra un terme à la consultation des pilotes pour "recourir, au besoin, à un ou plusieurs arrêts de travail" pouvant dépasser six jours.