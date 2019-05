Air France : les vols entre Paris et La Rochelle suspendus durant l'hiver

Air France a décidé de suspendre sa ligne entre Paris et La Rochelle pour quelques mois durant l'hiver. Elle a ouvert en avril 2018 mais le taux de remplissage ne serait toujours pas suffisant à cette période.

Air France a décidé de suspendre une quinzaine de petites lignes aériennes en France car elles ne seraient pas assez rentables pour la compagnie. Les vols internes sont confrontés à la concurrence du TGV mais aussi des compagnies low cost qui développent de nouvelles lignes.

Parmi les liaisons menacées, celle entre Paris (Orly) et La Rochelle. La ligne a ouvert en avril 2018 mais le taux de remplissage durant l'hiver n'aurait pas atteint les objectifs escomptés. Il ne sera donc plus possible de réserver un billet entre les deux villes durant la période hivernale, de la fin du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars.

Des vols durant l'été

L'aéroport de La Rochelle confirme tout de même que les vols seront assurés au printemps et durant toute la période estivale de cette année. Selon la direction de l'aéroport, la demande serait tout à fait satisfaisante durant l'été. Aussi, 50% des réservations représentent des correspondances pour des plus longs courriers. L'aéroport souhaite donc conserver cette offre au moins durant les deux meilleures saisons.

Des discussions vont avoir lieu dans les prochaines semaines avec Air France pour s'assurer de la réouverture de la ligne entre Paris et La Rochelle en avril 2020.