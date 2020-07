Air France quitte le Lorraine Airport, un plan B recherché

Air France quitte le Lorraine Airport. La compagnie aérienne, en pleine restructuration, a confirmé à la direction de l'aéroport de Metz-Nancy qu'elle allait arrêter fin octobre de desservir la Lorraine via sa filiale Hop. Elle opérait 2 liaisons régulières vers Lyon et Nice.

C'est un coup dur pour le Lorraine Airport. Ce samedi, la directrice générale d'Air France a présenté à une partie de ses salariés un document interne sur les changements de vols de la compagnie en France. Un document que s'est procuré Le Figaro. Et La Lorraine a disparu de cette carte...D'autres sites, comme Lorient, sont concernés. Ce scénario était redouté par les syndicats.

25 à 30 % de l'activité de l'aéroport lorrain

Air France va donc arrêter ses liaisons régulières vers Lyon et Nice. Ce sera pour fin octobre. Des liaisons qui représentaient 50 à 60.000 passagers par an, soit 25 à 30% de l'activité de l'aéroport lorrain, exploité par le conseil régional et installé entre Metz et Nancy depuis 1991. Air France le desservait depuis plus de 20 ans, avec parfois des noms différents mais derrière, il s'agissait toujours de la compagnie aérienne française.

Nous travaillons sur un plan B - le directeur général du Lorraine Airport

Pour autant son directeur général, Yves Loubet, veut garder espoir. "Nous travaillons sur un plan B avec une autre compagnie qui pourrait reprendre les liaisons d'Air France". On en saura plus en fin de semaine, ajoute-t-il. Une réunion est prévue vendredi.