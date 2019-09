Air France reçoit son premier Airbus A350, il est baptisé "Toulouse"

Blagnac, France

La compagnie Air France a réceptionné son premier Airbus A350, l'évènement a eu lieu ce vendredi matin 27 septembre 2019 sur les pistes du centre de livraison d’Airbus sur l’aéroport de Toulouse Blagnac. La compagnie a décidé de baptiser symboliquement ce premier avion "Toulouse".

Un avion plus léger et plus moderne

L’Airbus A350 peut transporter 324 passagers , dont 34 en cabine Business, 24 en cabine Premium et 266 en classe économie.

L'arrivée de ce premier A350 est une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte d'Air France. En cinq ans, c'est plus de la moitié de la flotte d'Air France qui sera composée d'avions de nouvelle génération - Anne Rigail, Directrice générale d'Air France

L’A350 est en effet un avion de nouvelle génération plus moderne et léger, il consomme 25 % de carburant en moins (2,5 litres par passager aux 100 kilomètres), grâce à des matériaux plus légers : 53% de matériaux composites et 14% de titane. Son empreinte sonore est réduite de 40%.

28 avions commandés

Au total, Air France accueillera 28 Airbus A350-900 à l'horizon 2025 au sein de sa flotte.

L'Airbus A350 d'Air France effectuera son premier vol commercial le 7 octobre prochain vers Bamako au Mali. Il sera progressivement déployé vers six destinations en 2020, dont Abidjan , Toronto , Séoul , Le Caire et Bangkok .