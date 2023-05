Air France réduit de 30% ses navettes entre Toulouse et Paris-Orly

Air France, c'est la compagnie numéro un à Blagnac. 27% des vols qui partent et arrivent à Toulouse sont opérés par la compagnie française. Mais la domination des tricolores s'amenuise au fil des ans à cause du recul progressif de ce qui fait son succès à Toulouse : les "navettes" vers Paris-Orly. Depuis avril, la compagnie n'en programme plus que 16 maximum par jour en semaine (10 le week-end), contre 23 l'hiver dernier.

40% de la clientèle navette perdue après le Covid

"Ce recul s'explique par trois facteurs", analyse Stéphane Champion, le directeur des ventes Air France Sud-Ouest, "le télé-travail avec moins de déplacements professionnels*, la notion d'empreinte carbone et l'aspect financier qui font qu'on observe un léger transfert vers le train sur Toulouse*." Les navettes Air France ne devraient pas disparaitre pour autant. "On observera en temps voulu ce que l'arrivée de la LGV (NDLR : prévue en 2032) fera concrètement à Toulouse", détaille le directeur régional. "On sait bien qu'à Bordeaux, Lyon ou Marseille, cela a eu des conséquences sur le trafic aérien. Mais à Toulouse, on a encore une clientèle d'affaires attachée à l'aller-retour dans la journée, ce que le train en 3h30 ne permet pas, ou moins". Depuis le Covid, 40% de la clientèle navette a disparu.

Air France opère cet été à Toulouse des vols pour Orly, Charles-de-Gaulle, Lyon, Strasbourg (uniquement l'été), mais aussi l'Algérie (Oran, Alger) qui connait un succès important, et Athènes.

Le groupe Air France-KLM poursuit son redressement et a récemment annoncé avoir remboursé l'intégralité des aides d'Etat reçues pendant le Covid. Le groupe a dégagé 728 millions d'euros de bénéfice net l'année dernière, plus du double de celui de 2019.

Toulouse, le site historique

La ville rose est, avec Nice (Valbonne), l'un des sites régionaux phares d'Air France avec près d'un millier d'employés à Toulouse. Avec d'abord le bateau-amiral de la Barigoude, quartier Lardenne. Le site inauguré en 1993 par Air Inter, et qui fêtera ses 30 ans cet été, accueille près de 620 collaborateurs dont 450 informaticiens, la direction commerciale (relation clientèle), des comptables et des financiers.

Le site de la Barigoude accueille près de 650 collaborateurs d'Air France, quartier Lardenne à Toulouse. © Radio France - Bénédicte Dupont

Air France dispose aussi de la plus grosse base opérationnelle de Toulouse-Blagnac avec près de 200 personnels navigants et au sol, loin devant les low-cost Easyjet, Ryanair et Volotea. Enfin, la filiale Air France Industries du groupe occupe un site de maintenance à Blagnac, le site Croix-du-Sud où travaillent 200 techniciens.

Air France a fermé son agence historique en bas des allées Jean-Jaurès sur le boulevard de Strasbourg en 2021.

Décarbonation en marche

Air France comme toutes les compagnies européennes observent de près ce qu'il se passe sur le marché des SAF (Sustainable Aviation Fuel), les carburants d'aviation durables . Il s'agit soit de biocarburants (huiles de cuisson usagées surtout, bientôt résidus agricoles et forestiers) soit à l'avenir de carburants synthétiques avec un système innovant de captation du CO2 depuis les cheminées d'usine. Contrairement à ce que l'on croit, ils ne sont pas moins polluants en vol que le kérosène, au moment de la combustion. En revanche, leur production laisse une empreinte carbone 80% inférieure à l'extraction pétrolière.

Si en 2022, les SAF n'ont représenté que 0,4% de la consommation de carburants de la compagnie, Air France demeure un acteur-moteur. Elle a utilisé en 2022 10% de la production mondiale de SAF. C'est dire aussi si la filière en est à ses balbutiements.

Mais la réglementation européenne s'apprête à mettre un sacré coup de boost à ce secteur en imposant aux compagnies qui opèrent sur le continent d**'utiliser au moins 20% de SAF en 2035**, et même 70% en 2050. "Une tonne de SAF coûte actuellement en Europe quatre fois plus cher qu'une tonne de kérosène, il faut absolument que la France se pose la question de la souveraineté et d'une production de SAF sur notre territoire", milite Vincent Etchebehere, directeur du développement durable chez Air France. Sur un marché dominé par les Etats-Unis, Singapour et les Pays-Bas, les acteurs attendent beaucoup des autorités qui devraient faire des annonces en ce sens lors du Salon du Bourget, du 19 au 25 juin prochain.

