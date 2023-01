Airbnb a reversé près de 18 millions d’euros de taxe de séjour aux communes de Nouvelle-Aquitaine en 2022

Bordeaux a récolté plus d'1,3 million d'euros de taxe de séjour en 2022 via Airbnb.

Le montant de la taxe de séjour reversé par Airbnb aux communes de Nouvelle-Aquitaine s'est envolé en 2022 : 17,7 millions d'euros en 2022, contre 13,4 millions en 2021, annonce la plate-forme ce vendredi. Soit 4,3 millions d'euros supplémentaires du 1er novembre au 31 octobre par rapport à l'année précédente. Sept communes de Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux et six communes côtières - figurent dans les 50 plus gros montants redistribués.

Bordeaux : plus de 1,3M€, 5e place au niveau national

plus de 1,3M€, 5e place au niveau national Biarritz : plus de 1M€, 11e place

plus de 1M€, 11e place La Rochelle : plus de 980 000€, 12e place

plus de 980 000€, 12e place Anglet : plus de 410 000€, 27e place

plus de 410 000€, 27e place Lacanau : plus de 390 000 €, 30e place

plus de 390 000 €, 30e place Arcachon : plus de 370 000€, 39e place

plus de 370 000€, 39e place La Teste de Buch : plus de 370 000€, 40e place

À Biarritz, ce montant a plus que doublé, passant de 480.000 euros à 1 millions d'euros en un an. À Bordeaux, la hausse est également spectaculaire : plus de 1,3 millions d'euros en 2022 contre 900.000 l'année précédente.

"La taxe de séjour bénéficie également aux communautés proches des grandes métropoles, à l’image de La Rochelle où 30% des montants collectés ont été reversés aux communes voisines", précise encore Airbnb dans son communiqué

Au niveau national, 148 millions d'euros de taxe de séjour ont été reversés par Airbnb aux communes, soit une augmentation de 60% par rapport à l'année précédente. L'organisme explique : "Avec l'évolution des tendances de voyage depuis la pandémie et la dispersion du tourisme partout en France, cette source de revenus bénéficie à une diversité de communes sur le territoire national, qu'il s'agisse de grandes villes, de leurs communes voisines ou de petites communautés rurales."

Le top 50 des villes en France

