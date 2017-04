Airbnb cartonne en Bretagne

La plateforme de locations entre particuliers vient de publier un rapport sur son activité en Bretagne. En quatre ans, le nombre de logement proposés sur Airbnb est passé de 800 à près de 21 000.

De Dinan à Quimper, en passant par Rennes, Lorient, Brest ou Cancale, il est possible de réserver un logement Airbnb. Voici comment s'ouvre le rapport sur la communauté Airbnb en Bretagne, publié ce mardi 25 avril par l'entreprise américaine.

La plateforme, qui met en relation des particuliers qui proposent leur hébergement et des vacanciers désireux d'éviter l'hôtel, est désormais présente dans 940 communes en Bretagne, réparties aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres, dans les quatre départements bretons. Entre avril 2016 et avril 2017, ils ont accueilli plus de 410 000 voyageurs, pour des retombées économiques de 261 millions d'euros.

Qui sont les voyageurs Airbnb en Bretagne - Airbnb

Qui sont les hôtes bretons ?

Airbnb s'est penché sur le profil des "hôtes", ceux qui mettent à la location tout ou partie de leur logement. 62% sont des femmes, avec une moyenne d'âge assez élevée, 48 ans. Seulement 10% des propriétaires présents sur Airbnb ont moins de 30 ans, alors que près de la moitié (48%) ont plus de 50 ans.

En Bretagne, ils sont 21 000. En 2014, ils n'étaient que 800. En moyenne, ils louent leur hébergement 22 nuits dans l'année, ce qui leur permet de gagner 1 900 euros. Les chiffres sont inférieurs à la moyenne française : 26 nuits et 2 100 euros de revenus annuels.

Où sont les logements ?

"Grâce aux hôtes Airbnb, des villages comme Plouguiel dans les Côtes-d'Armor ou Le Folgoët dans le Finistère ont accueilli des visiteurs et ont ainsi pu profiter des retombées du tourisme", affirme le rapport, qui met en exergue que sur les 940 communes où la plateforme propose des hébergements, 650 sont dépourvues d'hébergements hôteliers.

Répartition des hébergements Airbnb en Bretagne - Airbnb

"Airbnb a sa place, reconnaît Karim Khan, président en Bretagne de l'UMIH, l'union des métiers et industries de l'hôtellerie. En revanche, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité." Les hôteliers reprochent à la plateforme de ne pas se soumettre aux mêmes exigences fiscales et réglementaires qu'ils doivent eux-mêmes respecter.

"L'arrivée d'Airbnb s'est traduite par des pertes de marges et des baisses d'embauches, affirme Karim Khan. Ces plateformes se disent collaboratives, mais elles ne sont pas solidaires."