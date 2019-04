Airbnb est-il en train d'envahir Les Epesses, à côté du Puy du Fou ?

Vendée, France

Le bourg des Epesses est en ébullition ces jours-ci. Bruits de marteau, ballet de camionnettes d'artisan dans les rues. Sur la départementale, des agents passent au kärcher les panneaux de signalisation. A 2 km de là, le Puy du Fou, deuxième parc de France, vient de rouvrir pour une nouvelle saison. Il attend plus de deux millions de visiteurs cette année.

Dès les premières maisons du bourg, on croise une riveraine. Airbnb ? Oui, Elodie* connaît. "On loue un petit studio, au rez-de-chaussée de notre maison, c'est parfait pour un couple qui va au Puy du Fou." Et la saison s'annonce bien, elle est quasi-complète pour les 4 mois qui arrivent. : "C'est le plein boom qui reprend. Ca va de plus en plus vite".

"Ici tout vit autour du Puy du Fou"

Elle loue "dans les règles" : pas plus de 4 mois par an, et un studio situé dans sa résidence principale, où elle habite à l'année, comme le veut la loi ELAN qui encadre les locations Airbnb. Il est en revanche interdit de louer entièrement une maison où on n'habite pas. Mais tout le monde ne joue pas forcément le jeu.

On a vu beaucoup de logements rénovés cet hiver pour être loués l'été. On ne voudrait pas que tous les logements des Epesses soient loués en Airbnb, et deviennent déserts l'hiver"

- Elodie*, une riveraine

"On est un peu désolés de voir que la crêperie ferme l'hiver, et rouvre avec le Puy du Fou. Même la commune va tailler les branches dans les chemins ces jours-ci pour la réouverture", remarque Elodie : "On se sent un peu délaissés le reste de l'année".

Combien d'Airbnb ? Personne ne sait

Juste devant la mairie, une porte de maison est entrouverte. Dédé, artisan venu de La Roche-sur-Yon, est en train de transformer une maison en trois petits studios de 30 mètres carrés chacun : "Le propriétaire a acheté pour louer", explique-t-il.

J'étais surpris qu'on m'appelle pour aller jusqu'aux Epesses, mais le propriétaire m'a dit que tous les artisans du coin sont débordés"

- Dédé, artisan

Avec les centaines de saisonniers qui vont travailler au Puy du Fou, la demande de logement est énorme aux Epesses. Mais à 40€ la nuit minimum, c'est plus rentable de louer à la journée sur Airbnb. Franck, le seul agent immobilier de la commune : "J'en discutais il y a quelques minutes avec une jeune fille qui commence au Puy du Fou, et qui n'a toujours pas de logement. C'est compliqué pour ceux qui viennent s'installer sur le secteur, parce que les logements sont transformés en locations saisonnières."

"Un phénomène marginal", selon la mairie

La commune compte déjà 429 lits d'hôtel, et 466 places de camping ou village vacances. Mais ni la communauté de communes, ni la mairie ne savent combien de logements sont loués en Airbnb. L'entreprise reverse la taxe d'habitation, mais sans donner le détail des chiffres. L'ancienne municipalité parlait de plus d'un millier de lits hors hôtels en Airbnb, Booking et autres Trivago, un chiffre qui paraît "grandement exégéré" à François Roy, conseiller municipal en charge de la communication, par ailleurs ancien employé du Puy du Fou.

C'est un phénomène que nous surveillons, mais qui reste marginal par rapport aux hôtels et campings. Nous avons la chance d'avoir le Puy du Fou sur la commune donc il est logique d'avoir beaucoup d'offres"

- François Roy, conseiller municipal

Selon lui, Airbnb n'est pas un souci pour la commune : "On continue de gagner des habitants aux Epesses, et les touristes entretiennent l'activité des commerces et donc du centre-bourg". Aucun danger donc de devenir une "coquille vide" où les habitations sont remplacés par des locations touristiques. Quand on regarde l'évolution de la population, elle a augmenté de façon exponentielle depuis 20 ans. Mais cette hausse se tasse depuis 2015, où la commune stagne autour de 2.800 habitants.

Depuis le mois de janvier, les communes ont la possibilité de demander à chaque Airbnb un numéro d'enregistrement pour contrôler la conformité des locations en Airbnb. "Ce n'est pas à l'ordre du jour" pour l'instant, explique la mairie des Epesses.

*Le prénom a été changé.