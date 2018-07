Wasquehal, France

Airbnb débarque dans la métropole lilloise ! Le site de réservation de logements entre particuliers a inauguré ce mercredi son tout premier centre de services clients en France, à Wasquehal, près de Lille (Nord). Un centre d'appel, ouvert en partenariat avec le groupe Sitel, leader mondial de la relation client, qui emploiera à terme 150 personnes.

Nous sommes fiers de contribuer par l’accompagnement humain et personnalisé de nos équipes au succès de la communauté @Airbnb , et d’implanter ce partenariat dans les Hauts de France sur notre site à Wasquehal » Laurent Uberti, Président et Fondateur du Groupe Sitel #CX#RClientpic.twitter.com/iE8uhVeme3 — Acticall Sitel France (@acticall) July 11, 2018

Jusqu'à maintenant, si vous aviez un souci lors d'un séjour Airbnb en France, et que vous appeliez le service d'aide à la clientèle, on vous répondait - souvent en Anglais - depuis l'Irlande, le Portugal, ou la Roumanie. Désormais, c'est terminé : c'est donc dans les Hauts-de-France que le téléphone va sonner.

Créer un centre au plus proche des utilisateurs français

"Nous avons un développement très fort du marché domestique, c'est à dire les Français qui séjournent en France, précise le directeur France d'Airbnb, Emmanual Marill. C'était donc important de créer un centre au plus proche de ces voyageurs et de ces hébergeurs. Bien sûr, ça aurait pu coûter moins cher de s'implanter ailleurs, mais nous misons sur l'expertise régionale, pour une meilleure qualité de service."

Deux vagues de recrutement

A partir du lundi 16 juillet, les conseillers du centre de Wasquehal seront disponibles via le site d'Airbnb, 7 jours sur 7, de 7 heures à 23 heures. Ils répondront aux besoins des utilisateurs Français d'Airbnb, soit une communauté d'environ 12 millions de personnes - et aussi aux voyageurs étrangers qui viennent séjourner dans l'Hexagone. Rien que dans la région Hauts-de-France, l'an dernier, 10.000 hôtes ont accueilli 45.000 voyageurs. "Concrètement, ils discuteront avec les membres, ils pourront mettre en relation les hébergeurs et les hôtes, sur des problématiques comme le paiement, la réservation ou la logistique du séjour en lui-même."

Le centre d'appel sera joignable dès lundi 16 juillet, avec déjà une trentaine de conseillers. © Radio France - Hélène Fromenty

Un service de proximité qui séduit déjà les hôtes, comme Maxime, qui loue sa maison lilloise sur Airbnb depuis 2 ans et demi. "C'est rassurant de se dire qu'à l'avenir, si on appelle, c'est quelqu'un qui parle Français qui répondra. Et surtout, ce sera quelqu'un qui vit dans la métropole lilloise, donc qui comprendra mieux la situation."

Le recrutement des opérateurs est en cours : 75 personnes ont déjà été embauchées pour la période estivale, 75 autres le seront en vue des vacances de Noël. Il faut parler Français et maîtriser l'Anglais, "aimer voyager, savoir faire preuve d'empathie et d'écoute". Avant leur prise de poste, tous les conseillers devront suivre une formation de 4 semaines. Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse suivante : recrute@acticall.com