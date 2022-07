Airbnb : la Côte-d'Or a la cote, mais à quel prix ?

Depuis août 2021, la Côte-d'Or fait partie du top 20 des destinations françaises les plus recherchées par les voyageurs. Si certains se réjouissent de l'arrivée des touristes, d'autres s'inquiètent de l'expansion continue des locations Airbnb et ont décidé de réagir.

Sur Airbnb, la Côte-d'Or, c'est sexy ! C'est l'été, il fait beau, c'est le moment de partir en vacances. Et nombreux sont ceux à louer un gîte ou un appartement à la dernière minute avant de prendre le large. Pour cela, beaucoup passent par l'application Airbnb. La plateforme de location de logements entre particuliers a publié il y a deux mois une série de statistiques portant sur l'été 2021. Dans celles-ci, on apprend que notre département fait son entrée dans le top 20 des destinations françaises les plus recherchées par les voyageurs sur l'application.

Et cela semble avoir créé des vocations nouvelles, comme chez Stéphanie Déniel. Cette dernière travaillait encore il y a un an dans un office de tourisme, mais elle a décidé en 2022 de quitter son métier pour se consacrer exclusivement à la gestion de ses deux gîtes situés dans la campagne beaunoise.

Pourtant, Stéphanie Déniel le dit elle-même, elle s'est mise sur Airbnb pour suivre la tendance. "C'était en 2019, l'application commençait à être populaire en France. J'ai alors rénové un vieux bâtiment qui appartenait à mes grands-parents, un vieux poulailler, tout près de chez moi".

Le poulailler devient alors un gîte, qui reçoit bientôt 4 étoiles. Stéphanie Déniel s'occupe également d'une petite maison en pierre, une tiny house. Avec succès : sur l'application Airbnb, impossible de louer une des deux propriétés avant septembre. "Même pendant le Covid ça n'a pas arrêté de tourner, explique-t-elle. Si je ne suis pas en train de faire le ménagé ou une réception de clients, je fais du repassage. Pas de répit".

Les avis laissés par les visiteurs sont tous dithyrambiques. Mais quel est le secret ? "C'est la Côte-d'Or, on est les meilleurs. Et puis je personnalise toutes les réceptions avec des petites attentions" souris Stéphanie Déniel.

L'ancienne du tourisme sait y faire. L'entreprise Airbnb l'a bien noté. En quête de crédibilité, la firme américaine a récemment créé des "communautés d'hôtes" sur les réseaux sociaux. Regroupés sur Facebook, les membres de ces groupes se retrouvent pour s'échanger conseils et expériences. Et en Côte-d'Or, c'est Stéphanie Déniel qui a été choisie par l'entreprise pour présider le réseau bénévolement : "j'organise des réunions et je remonte les informations de la direction. Ca nous permet aussi de nous rencontrer".

Et ne venez pas dire à la voix d'Airbnb en Côte-d'Or que ce nouveau business vient faire de l'ombre à des secteurs plus traditionnels, comme l'hôtellerie : "On ne peut pas lutter contre les nouveaux modes de voyages des gens" justifie-t-elle.

Cette prolifération des Airbnb a beau avoir des retombées positives pour le tourisme, elle inquiète également certains acteurs du territoire. C'est notamment le cas des villes, qui voient de plus en plus de logements se muer en location entre particulier.

Chez nous, c'est notamment le cas à Beaune. Depuis juin 2021, un arrêté préfectoral régulant les Airbnb est en vigueur dans la cité. Pour faire simple, toute personne voulant mettre un bien en location doit d'abord faire une demande à la mairie. La municipalité peut notamment demander une compensation : si un logement est mis sur Airbnb par exemple, l'équivalent foncier doit pouvoir être proposé sur le marché immobilier plus traditionnel pour bénéficier aux Beaunois.

L'enjeu de cette mesure : éviter que le centre-ville ne devienne qu'un lieu de passage, et que plus personne ne puisse s'installer en ville à cause de façon pérenne à cause de la domination des Airbnb. Pour Pierre Bolz, 1er adjoint au maire de Beaune la mission est accomplie, un après la mise en place de l'arrêté : "Nous avions sur les dernières années entre 60 et 80 déclarations de meublés de tourisme par an. Deuxième semestre de 2021 nous sommes tombés à 5 déclarations. On a ressenti très rapidement les effets de cet encadrement, rendu nécessaire pour le développement économique de la ville".

Pourtant, pour la plupart des agences immobilières beaunoises interrogées, les difficultés sont toujours bien présentes, même si elles sont moins importants qu'il y a quelques années. Dans leurs stocks, peu de biens à louer. Les rares restant le sont avec des loyers élevés, notamment à cause de l'inflation provoquée par les Airbnb.

"Pour l'instant, la délibération municipale de juin 2021 n'a pas beaucoup d'effets, affirme Caroline Bernhard, élue d'opposition Europe Ecologie Les verts à la mairie de Beaune. On a quand même 100 logements de plus en location type Airbnb depuis l'arrêté. On risque de passer sous la barre des 20 000 habitants. On assiste à la transformation d'un centre-ville habité à un centre-ville en carton pâte, uniquement touristique et de moins en moins vivant. La mairie devrait faire plus pour éviter cela".

Car oui, la principal risque dans tout cela, et la baisse démographique. Depuis 2011, la ville de Beaune perd des habitants. Contre 21 872 habitants il y a 11 ans, on comptait en 2019 seulement 20 551 Beaunois selon l'Insee.