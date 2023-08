Airbnb : les services de conciergerie cartonnent dans la Marne

En cette période de vacances d'été, vous êtes nombreux à mettre votre maison ou votre appartement en location via la plateforme Airbnb. Et c'est devenu un véritable business pour les entreprises de "conciergerie", comme Loca Ren't. Fondée il y a trois ans par Fabien Baijot, cette société s'occupe de toute la logistique liée à la location, pour offrir un service proche de celui de l'hôtellerie.

ⓘ Publicité

Loca Ren't gère aujourd'hui 212 logements en Champagne, à Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay. Et pour juillet et août, le planning de réservation est rempli. Ce qui attire le plus les voyageurs, ce sont les T1, explique Fabien Baijot, qui nous a donné rendez-vous dans un appartement dans le quartier Clairmarais, à Reims, derrière la gare.

Opter pour une décoration "thématique" pour attirer les voyageurs

La première étape est de récupérer les clés. Fabien Baijot ouvre une petite boîte, située à l'extérieur du logement au niveau des boîtes aux lettres, grâce à un code, "ce qui permet d'entrer de façon autonome", insiste l'entrepreneur. Il ouvre ainsi la porte de ce studio de 52m², qui sert exclusivement à des locations courte durée.

"La principale différence entre un logement étudiant et un logement Airbnb, c'est la déco", explique Fabien Baijot. Il pointe l'importance de proposer un logement "thématique". Ici, il s'agit d'un appartement atypique, dans le style "industrie", avec des briques, du bois, du cuivre, et même un jacuzzi dans le salon. Un lieu géré de A à Z par sa société.

La conciergerie prend 25 % du prix de la nuit

Les propriétaires qui veulent déléguer la gestion de leur logement signent un contrat avec Loca Ren't. "Mon rôle est de le mettre sur Airbnb, de faire entrer les voyageurs, de faire le ménage, le linge et l'entretien", précise Fabien Baijot. Une prestation qui a un coût. L'entreprise prend 25 % du prix de la nuit, mais selon son fondateur, cela reste extrêmement rentable pour les propriétaires.

"La location longue durée, sur un appartement comme celui-là, c'est un loyer de 500 à 600 euros par mois. Là, en location Airbnb, le propriétaire va gagner entre 900 et 1 200 euros par mois." Autre avantage avancé par Fabien Baijot, la préservation du logement sur la durée.

"Quand un étudiant entre dedans pendant un an, on ne sait pas ce qu'il va y faire. Nous, même si on a un voyageur un peu indélicat, ça va durer trois jours", souligne-t-il. Et derrière, le logement est nettoyé et reloué dans la foulée. Cet été, Loca Ren't fait une centaine de sorties par jour, et autant d'entrées.

"Une conciergerie comme la mienne fait vivre 62 personnes"

À Reims, on peut louer son logement toute l'année sur Airbnb, "si c'est une résidence secondaire", précise Fabien Baijot. Une aubaine pour cet entrepreneur qui voit son activité prendre de l'ampleur. Il aimerait d'ailleurs faire davantage connaître son métier et lutter "contre la mauvaise image d'Airbnb" dans les villes.

loading

En 2022, dans le Grand Est, plus de 5,3 millions d'euros de taxe de séjours ont été reversés par Airbnb aux communes de la région, selon la plateforme. Dans le détail, ce sont plus de 660 000 euros de taxe de séjour perçus par les communes de la Marne. Et plus de 110 000 euros pour les Ardennes, qui se trouve par ailleurs en 4ème position du top 10 des départements ruraux les plus tendances sur Airbnb depuis la pandémie de Covid.

De son côté, Fabien Baijot cherche actuellement une trentaine d'aides ménagères. Il est possible de prendre contact avec Loca Ren't, et postuler, via sa page Facebook.