Airbnb s'engage à retirer sa carte prépayée, qui permettait d'échapper au fisc, du marché français

Par Géraldine Houdayer, France Bleu Paris et France Bleu

La plateforme de location Airbnb s'engage à retirer sa carte prépayée en France, annoncent ce lundi soir le ministre de l'Économie et des finances et celui de l'Action et des comptes publics. Cette carte permettait d'échapper au fisc français, avait révélé la cellule investigation de Radio France.