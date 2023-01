Airbnb : trois questions sur les millions d'euros de taxe de séjour pour le Pays Basque

Plus d'un million à Biarritz, 410.000 euros à Anglet, ou encore 193.000 euros pour Bidart. La plate-forme Airbnb a fait connaitre les taxes de séjour collectées pour l'année 2022 et reversées aux communes. Au total, 148 millions d'euros au niveau national, "un montant en augmentation de 60% par rapport à 2021" signale Airbnb dans un communiqué publié vendredi 13 janvier 2023 . "Avec cette source de revenus supplémentaire, les villes et les offices de tourisme locaux pourront investir dans le développement de l’attractivité de leur territoire, au bénéfice des familles et des commerces locaux". France Bleu Pays Basque fait le point sur les tenants et les aboutissants de cette annonce ce mardi.

Pourquoi les collectivités sont-elles partagées sur cette nouvelle ?

Pour l'adjoint aux finances de Biarritz, Edouard Chazouillères, ça n'est "pas une surprise. Nous avions porté la taxe de séjour de 2% à 5% en 2022, les recettes ont doublé, mais 540.000 nuitées c'est stable. Ça nous satisfait parce que ça permet une autre clientèle" mais les hôtels doivent aussi être préservés pour l'adjoint.

La source pourrait-elle se tarir ?

Même son de cloche à Anglet, qui relève une stabilité du nombre de nuitées entre 2021 et 2022 même si la ville compte peu d'hôtels. "La plupart des hébergements touristiques passent par des meublés de tourisme. La taxe de séjour est touchée par la commune et sert exclusivement pour l'office de tourisme d'Anglet" note l'adjoint au tourisme, Anthony Bleuze. Il est plutôt inquiet d'une autre problématique : "La Communauté Pays Basque a voté la fin des changements d'usage et si nous avons moins de taxe de séjour, il faudra s'attendre à une baisse des revenus et donc une compensation supérieure de la part de la commune".

Est-ce le signal de la réconciliation entre Alda et Airbnb ? (non)

"Txetx" Jean-Noël Etcheverry, porte-parole d'Alda © Radio France - Oihana Larzabal

L'association Alda a été la première au Pays Basque à dénoncer le phénomène des meublés touristiques qui se substituent à des locations permanentes à l'année. Pour autant, le porte-parole de l'association, "Txetx", Jean-Noël Etcheverry reste mesuré : "On est contents non seulement d'avoir obligé Airbnb à respecter la loi mais aussi parce qu'on a proposé la mesure de compensation que l'agglo a adoptée". Cette mesure obligera chaque propriétaire d'un meublé de tourisme à proposer un bien équivalent en location à l'année. Le versement de la taxe de séjour n'est pas un cadeau selon le militant associatif : "Ce n'est pas Airbnb qui la verse, ce sont les touristes de passage qui doivent la verser, et le problème, c'est qu'elle est collectée pendant un an par Airbnb suite à une opération de lobbying".

Selon l'association Alda, le tourisme Airbnb n'est pas si bénéfique au territoire : "Ça lui enlève des ressources par rapport au logement à l'année. Les logements à l'année rapportent 373 millions d'euros par an et les Airbnb 209 millions d'euros", et "Txetx", Jean-Noël Etcheverry de rappeler : "Ces logements ont été construits pour héberger des gens à l'année, et 11.000 ont été transformés en Airbnb". "Quel intérêt a le territoire de se faire plumer ses logements loués à l'année pour les transformer en Airbnb alors qu'il y perd à tous les niveaux ?" interroge-t-il aussi.

