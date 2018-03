Le constructeur européen Airbus va procéder à "3.720 suppressions de postes en Europe", dont 470 en France, sans aucun licenciement sec, en raison des baisses de cadences de production sur ses programmes A380 et A400M, selon les syndicats.

Depuis Toulouse, où se déroulait le conseil d'entreprise, le syndicat FO a assuré qu'il y aurait 3.720 suppressions d'emplois, mais aucun licenciement sec.

"A aucun moment, il n'a été question de licenciement sec. Pour l'instant il est question de suppressions de postes", a déclaré Jean-Marc Escourrou, secrétaire FO.

470 suppressions de postes en France

"Il ressort qu'il y aurait 3.720 suppressions de postes en Europe", principalement en Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et France, a-t-il indiqué à des journalistes.

"Dans un premier temps, la direction va réduire le flex, c'est-à-dire les intérim et les sous-traitants", a-t-il dit, soulignant que "la plus impactée sera l'Allemagne avec 1.900 postes supprimés et l'Espagne avec 850 postes supprimés". "Il va y avoir des redéploiements en France : 400 suppressions de postes sur les chaînes, 70 sur les programmes", a-t-il encore indiqué.

Baisse des cadences de production

Pour le Royaume-Uni, ce seront 450 postes qui seront supprimés sur l'usine de Filton dont l'A400M est la seule activité, a ajouté Yvonnick Dreno, un autre représentant FO. "La baisse de charge sur l'A400M les impacte à 100%", a-t-il dit.

A l'issue d'un conseil d'entreprise européen, Airbus a annoncé que la baisse des cadences de production de ses programmes A380 et A400M "affectera au maximum 3.700 postes" en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne et s'est engagé "à gérer toute implication sociale de manière responsable".