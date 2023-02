Airbus : 400 personnes travaillent déjà sur la future ligne d'assemblage de l'A321

Au lendemain de l'annonce d'une méga-commande pour Airbus , la future ligne d'assemblage des A321 a officiellement été présentée hier à Blagnac par Airbus. Un moment symbolique alors que l'avionneur européen va dévoiler ses chiffres 2022 ce jeudi matin à 9h15.

Une ligne symbolique aussi parce qu'elle est installée dans le hall Lagardère qui était dédié A380, le géant d'Airbus abonné il y a peu. Et d'ailleurs, une immense photo de l’avion mythique décore encore le hangar.

Cette ligne d'assemblage est destinée à fabriquer des avions de la famille des A320. Principalement et d'abord des A321. Mais elle est aussi adaptée pour créer des A320 et même des XLR s’il le faut. Pour le moment, 400 salariés présents sur site travaillent sur deux avions tests. La ligne atteindra son rythme de croisière en 2025.

Fin 2023 pour le premier avion

Pour le moment, il y a deux avions dans cet immense hangar. Le premier est arrivé en octobre 2022. Le troisième y entrera en mars. Trois avions tests qui seront commercialisés mais qui vont servir à roder cette nouvelle ligne d'assemblage.

Des appareils, qui vont passer entre huit mois et un an sur la ligne quand d'habitude un A321 met 8 semaines à être construit. Le premier avion sera prêt fin 2023 insiste Airbus sans pour autant donner de date précise.

700 personnes à terme

Les annonces d’emploi sont déjà prêtes et diffusées. Pour le moment pour mettre en place la ligne 400 personnes travaillent sur le site Jean Luc Lagardère. Il y a environ une cinquantaine de compagnons... les ouvriers, les cols bleus et donc 350 cadres qui supervisent le lancement de la ligne. En tout, en 2025 quand tout sera totalement opérationnel, ils seront 400 cols bleus et 300 cols blancs sur place. 700 en tout. Et pour le recrutement Airbus compte sur la mobilité interne pour cette nouvelle ligne mais bien sûr des postes seront ouverts aux candidatures externes.

Innovations

Cette chaine d’assemblage est en tout cas à la pointe de la technologie. Parmi les nouveauté mis en place, on trouve déjà dans le hall des véhicules automatisés qui vont rouler tout seul et aller chercher les pièces dont ont besoin les ouvriers. Une « market-place » notamment inspiré des procédés d'Amazon pour évidemment gagner du temps. Autre innovation, les perceuses et autres outils sont désormais électriques. Une amélioration pour le confort des compagnons et notamment moins bruyante.

Et puis surtout, sur cette ligne, il y a deux postes pour fixer les ailes de ces avions contre un d'habitude dans les lignes d'assemblage de la famille A320. La fixation des ailes : c'est le moment clé, celui qui demande le plus de personnels et d'attention. Et donc, scinder en deux cette étape va permettre de rendre plus fluide le travail. C'est grâce à cette nouveauté que les équipes du site Jean Luc Lagardère pourront travailler en deux / huit et non pas en trois / huit comme sur les autres de ligne A321.

Airbus ne donne aucun chiffre de cadences site par site. Donc on ne sait pas combien d'avions sortiront chaque mois de cette ligne. La production rentrera dans les 75 avions mensuelle de la famille A320 construits sur les 4 sites dans le monde ( Chine, Hambourg en Allemagne, Alabama aux Etats Unis et Toulouse). En ce moment à Toulouse les avions de la famille A320 sont construits à Saint-Martin-du-Touche. Les deux lignes là-bas vont au fur et à mesure baisser en cadence au profit du site Lagardère de Blagnac.

Un avion test est en cours d'assemblage - Pascal Pigeyre / Airbus

À terme, d'ici deux ans, 700 personnes : 400 ingénieurs, et 300 ouvriers travailleront sur cette ligne.