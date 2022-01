Annoncée il y a plusieurs mois pour janvier 2022, la création de la filiale Airbus Atlantic a bien vu le jour en ce 1er janvier. Au sein de cette entité, on trouve les deux sites d'Airbus en Loire-Atlantique et le site Stelia Aerospace, basé à Saint-Nazaire.

Airbus à Nantes et Montoir et Stelia Aerospace de Saint-Nazaire forment désormais Airbus Atlantic

Dans un communiqué publié, ce lundi, l'avionneur européen Airbus dévoile que sa filiale Airbus Atlantic, annoncée en avril dernier, a bien vu le jour en ce début d'année. Cette nouvelle structure permet de réunir en une seule et même entité trois sites de Loire-Atlantique : les sites Airbus de Nantes et Montoir-de-Bretagne, ainsi que celui de Stelia Aeropsace à Saint-Nazaire. Les autres sites de Stelia Aerospace rejoignent aussi cette entité, Stelia Aerospace était déjà une filiale à 100% Airbus.

"Favoriser la compétitivité, l’innovation"

Pour Airbus qui emploie plus de 6.500 salariés rien qu'en Loire-Atlantique, l'objectif assumé et de "renforcer la chaîne de valeur de l’assemblage d’aérostructures dans l’ensemble du système industriel d’Airbus, cette activité étant considérée comme étant cœur de métier, peut-on lire. Il marque une volonté affirmée de favoriser la compétitivité, l’innovation et la qualité au profit des programmes Airbus d’aujourd’hui et de demain."

Le fait qu'on ne soit plus avec la maison-mère, ça va changer des choses.

Airbus Atlantic doit intervenir auprès de plus de 500 fournisseurs directs et plus de 2000 fournisseurs indirects. "Au cœur d’Airbus, Airbus Atlantic a pour ambition de répondre aux grands défis d’une industrie aéronautique durable et pionnière en matière de nouvelles technologies", souligne dans ce communiqué Cédric Gautier, PDG d’Airbus Atlantic.

Les syndicats inquiets il y a quelques mois

Airbus Atlantic, c'est "quelque 13.000 collaborateurs répartis dans 5 pays [...] avec un volume d'activité estimé autour de 3.5 milliards d’euros. C'est le numéro deux mondial dans le domaine des aérostructures, le numéro un mondial dans le secteur des sièges pilotes et figure dans le top 3 pour les fauteuils passagers Classe Affaires et Première Classe", d'après le communiqué.

Cependant, le regroupement de différents sites au sein de cette nouvelle entité n'est pas sans suscité des inquiétudes chez certains personnels. "Le fait qu'on ne soit plus avec la maison-mère, ça va changer des choses", indiquait en septembre Thierry Vincendeau, délégué FO d'Airbus à Nantes.