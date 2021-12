Airbus accuse Qatar Airways de mentir sur la peinture de l'A350

Dans un communiqué de presse ce jeudi, Airbus s'insurge contre la décision de Qatar Airways d'immobiliser vingt de ses A350 à cause de la peinture extérieure qui s'écaille sur la carlingue. Selon l'avionneur toulousain, il n'y a aucun impact sur la sécurité des appareils. Il réclame une expertise.

"La fiabilité opérationnelle de l'A350 est de 99,5%", assure Airbus dans un communiqué de presse ce jeudi 9 décembre. L'avionneur toulousain répond à la compagnie Qatar Airways, qui a immobilisé près de la moitié de sa flotte d'A350 à cause de la peinture extérieure qui s'écaille sur la carlingue.

Défendre sa position et sa réputation

Pour résoudre ce "différend que les deux parties n'ont pu régler au cours de discussions directes et ouvertes", Airbus annonce sa volonté qu'une expertise indépendante soit réalisée. Le groupe aéronautique dénonce "une mauvaise qualification par l'un de ses clients d'une dégradation de surface non structurelle". Airbus entend ainsi défendre sa position et sa réputation.

En août dernier, Qatar Airways a décidé de clouer au sol une partie de sa flotte pour des raisons de sécurité. Selon l'agence Reuters, d'autres compagnies aériennes se plaignent de cette peinture qui s'effrite : Cathay Pacific, Etihad, Lufthansa et Air Caraïbes.