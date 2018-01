Toulouse, France

Fabrice Brégier, le président d'Airbus Commercial Aircraft, a tenu ce lundi matin sa dernière conférence annuelle pour faire le bilan de l'année 2017, lui qui va quitter l'avionneur en février et céder sa place à l'actuel patron d'Airbus Helicopters Guillaume Faury. Le numéro 2 d'Airbus est revenu en quelques mots sur son départ :

J'ai été très heureux de diriger Airbus pendant 11 ans et de m'investir dans le groupe pendant plus de 20 ans... Il est temps pour moi de me tourner vers de nouveaux challenges... Je pense qu'Airbus a les atouts nécessaires, il n'y a qu'à regarder les livraisons - Fabrice Brégier

Airbus a battu en effet en 2017 un record avec 718 appareils livrés dont 558 monocouloirs de la famille A320 (67 A330, 78 A350 et 15 très gros porteurs A380). C'est plus que les 688 avions livrés l'an passé, mais ça reste légèrement inférieur aux 763 appareils livrés par Boeing l'an passé.

Dans son match contre l'avionneur américain, Airbus s'impose en revanche sur le terrain des commandes nettes enregistrées : 1109 contre 912 pour Boeing, ce qui porte le carnet de commandes globales du groupe européen à 7265 appareils à construire pour les années à venir et en grande partie dans la région toulousaine.

Toujours des incertitudes autour de l'A380

L'un des problèmes majeurs pour Airbus reste l'A380. Le superjumbo n'a enregistré aucune commande nette cette année. Le contrat potentiel avec la compagnie Emirates n'a pas été signé en 2017. Lors de cette conférence annuelle, Fabrice Brégier a expliqué qu'on allait "passer de 15 appareils produits aujourd'hui, à 12 en 2018, puis à 8", et que la production ne pourrait pas se maintenir en dessous de 6 appareils par an. L'actuel numéro 2 d'Airbus sur le départ a ajouté qu'il était optimiste sur la reprise du marché des très gros porteurs dans les prochaines années. Le directeur commercial d'Airbus John Leahy, lui est allé plus loin dans sa réponse :

"Sans nouvelles commandes, Airbus devra arrêter le programme A380" - John Leahy

Le directeur commercial, lui aussi sur le départ, a expliqué que les discussions étaient toujours en cours avec la compagnie Emirates, qui est "l'une des seuls actuellement à être en mesure de commander un minimum de six avions par an sur une période de 8 à 10 ans". John Leahy a ajouté tout de même qu'il restait confiant dans le fait qu'un accord puisse être trouvé avec la compagnie du Golfe.