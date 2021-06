Subventions illégales Airbus-Boeing : l'UE confirme un accord avec les Etats-Unis pour résoudre le conflit

La présidente de la Commission européenne confirme un accord entre l'Union Européenne et les Etats-Unis pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing.

Annonce le jour de la venue de Joe Biden à Bruxelles

"La réunion a commencé avec une percée sur les avions (...). Nous avions décidé conjointement de résoudre cette dispute. Aujourd'hui on a tenu promesse" déclare Ursula von der Leyen, après l'arrivée du Président américain Joe Biden à Bruxelles pour un sommet UE/Etats-Unis. "Les deux parties ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de ce contentieux" a expliqué à des journalistes la Représentante américaine au Commerce Katherine Tai.

Les Etats-Unis tentent de rallier l'Union Européenne dans leur bras de fer avec la Chine et voulaient profiter de ce sommet pour apaiser une relation transatlantique mise à mal par les années Trump. "Au lieu de combattre l'un de nos plus proches alliés, nous nous retrouvons finalement ensemble face à une menace commune" a expliqué la Représentante américaine au Commerce en confirmant la prolongation de la trêve qui avait été décidée sur ce dossier en mars et devait expirer en juillet.

Cet accord est perçu par les observateurs comme un nouveau signe d'une volonté d'apaisement entre les deux blocs après les années Trump.

Airbus se réjouit

La décision de l'Union européenne et des Etats-Unis de prolonger pour cinq ans la suspension des taxes douanières punitives qu'ils s'infligaient crée les conditions d'une concurrence équitable entre les deux avionneurs se réjouit Airbus. Cet accord "permet de créer les conditions d'une concurrence équitable, comme nous le préconisons depuis le début de ce conflit" et d'"éviter des tarifs douaniers qui nuisent à tous et ne font qu'ajouter aux nombreux défis auxquels notre industrie est confrontée", affirme un porte-parole du constructeur européen.

Washington et Bruxelles s'opposent depuis 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aides publiques illégales versées à leurs deux avionneurs. Sous l'administration Trump, Washington avait été autorisé en octobre 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année, à hauteur de 25% pour les vins et spiritueux et de 15% pour les avions Airbus.

Dans la foulée, l'OMC avait autorisé l'UE à imposer des droits de douane sur 4 milliards de dollars d'exportations américaines. Washington et Bruxelles avaient décidé début mars d'une première suspension de quatre mois de ces taxes punitives, jusqu'au 11 juillet, le temps de trouver un accord plus pérenne.

Le gouvernement français se réjouit aussi

Dans un tweet Franck Riester, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, a fait part de sa satifsaction suite à cet accord. Il parle d'un jour "historique".