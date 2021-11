Airbus-Boeing : une histoire de pari gagné pour l'un, perdu pour l'autre

Les commandes s'enchainent pour Airbus. Le loueur américain ALC a signé une lettre d'intention pour l'achat de 111 Airbus de tous types, dont 100 monocouloirs de la famille des A320,. Cette annonce intervient au lendemain d'une première commande géante de 255 monocouloirs A321 de la société américaine Indigo Partners au profit de compagnies à bas coûts. Loïc Tribot La Spière, directeur du Centre d'Etude et de Prospective Stratégique (CEPS), une organisation internationale non gouvernementale, et expert aéronautique était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce mardi.

Airbus va t-il bien bien parce que Boeing va mal?

C'est évident. Airbus se porte très bien, d'abord par la qualité d'Airbus et aussi parce que Boeing se porte très mal et n'a pas de produits d'avenir. Boeing ne sort pas de la crise, il a développé un produit futur qui était l'idée qu'on se faisait il y a encore deux ans de l'avenir du transport aérien. On considérait que le transport aérien se développerait de manière intensive, que nos économies se porteraient très bien et qu'on aurait donc besoin d'avions massifs, d'avions de longues distances. La réalité s'écrit autrement. Airbus a joué le jeu et Boeing est resté figé sur cette image. Boeing a été confronté à son avion du futur (le 737-Max)qui n'a cessé de poser des problèmes. Ce qui fait que ça crée un doute dans l'esprit des compagnies aériennes, regardant à deux fois ce qui est fiable ou pas. Son produit futur a été quand même cloué au sol plusieurs mois.

Alors, justement, sur ces avions plus petits, quelles sont les particularités de cet A321 Neo qui est commandé en nombre en ce moment chez Airbus A321?

L'A321Neo a pour lui le fait qu'il répond fondamentalement aux nouveaux besoins des compagnies aériennes. On n'a plus besoin de gros avions. L'A380 est un produit intéressant, mais c'est un produit daté. Donc l'A321 colle aux besoins des compagnies aériennes qui ont besoin d'un aéroport de 200 à 300 places, pas plus. Ils ont besoin d'un avion qui soit économe, moins gourmand en kérosène, parce que le cout du kérosène plombe les compagnies aériennes. Cet avion correspond parfaitement aux besoins de l'aérien.

Pourquoi le géant Boeing n'a pas réussi ou pas voulu construire l'équivalent de l'A320 Neo?

On était dans une logique, on voyageait beaucoup plus avec des appareils massifs sur des longues distances. Ce pari-là reviendra peut-être, mais dans cinq ans. L'avenir ce sont désormais des modes de consommation régulés avec faible emport.

Boeing n'enregistre quasiment que des commandes d'avions-cargo. De quel type de marché s'agit-il ?

Le cargo est un palliatif, il va se développer. Mais si vous ne répondez pas aux grands besoins des compagnies aériennes, vous ne serez qu'un soutier. Nos amis américains ont pour eux le fait d'afficher des normes qui peuvent ne pas s'appliquer. Lorsqu'une compagnie aérienne ou une entreprise se porte mal aux Etats-Unis, elle mise sous tutelle. Les Américains pratiqueront un soutien massif sur ce qui parait majeur. Airbus est dans une situation qui est autre. Airbus, c'est tout simplement une entreprise multi-Etats. Donc, ce qui fait que vous avez d'un côté une entreprise qui est aux mains d'un Etat continent et une entreprise en Europe qui est aux mains de différents acteurs de différentes nations. Airbus est condamnée à une forme de plus grande excellence, qu'on le veuille ou non, que Boeing.