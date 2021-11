Airbus décroche une méga-commande de 255 avions

Airbus frappe un grand coup ! Le constructeur européen a annoncé ce dimanche, lors du premier jour du salon aéronautique de Dubaï, une commande de 255 A321néo.

Elle émane de quatre compagnies aériennes appartenant à la société Indigo Partners. Dans le détail, 102 appareils sont destinés à la compagnie à bas coûts hongroise Wizz Air, 91 à la low-cost américaine Frontier Airlines, 39 à la mexicaine Volaris et 23 à la chilienne Jetsmart.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais il pourrait avoisiner les 30 milliards de dollars. Les premières livraisons sont prévues pour 2025.

Des avions construits à Toulouse ?

Ces avions pourraient être construits à Toulouse. Avec la fin du programme A380, une nouvelle ligne d'assemblage est en train d'être construite dans l'usine Lagardère pour produire des A321. Elle devrait entrer en fonctionnement fin 2022.

"Ça valide la stratégie d'Airbus qui annonçait il y a quelques mois qu'ils réalisaient leur chaîne de montage A321néo à Toulouse, se félicite le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. C'était une grande attente dans la région Occitanie et à Toulouse."

"Airbus enregistre une commande historique en terme de volume et de chiffre d'affaires", assure Bruno Le Maire. "C'est bien la preuve qu'il y a de l'avenir pour le transport aérien. Airbus se porte mieux que Boeing. Airbus innove plus, est totalement engagé dans la voie de la transition écologique et dans la voie de l'avion zéro carbone. Je crois que [cette commande], c'est la preuve d'une bonne stratégie."