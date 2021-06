Dépistage massif chez Airbus Defense & Space après trois cas de variant Delta

Après la détection de trois cas de variant Delta, anciennement variant indien du Covid19, le site d'Airbus Defense & Space propose à ses employés et à ses sous-traitants de se faire dépister et de se faire vacciner.

Trois collègues, salariés d'Airbus Defense & Space, sont d'abord tombés malades, il y a un mois. Testés positifs au Covid-19, ils sont ensuite isolés ainsi que leurs cas contacts. Depuis remis de la maladie, ils sont de retour au travail.

Mais le séquençage a révélé qu'ils avaient été infectés par le variant Delta, également appelé variant indien. Très contagieux, ce variant préoccupe : il cause notamment le maintien des mesures restrictives en Grande-Bretagne.

Dépistage à l'aveugle et vaccination possible

"Il n'y a pas d'épidémie", assure-t-on du côté de cette branche militaire et stratégique d'Airbus. Mais, conjointement avec l'Agence Régionale de Santé, l'entreprise toulousaine a proposé à ses collaborateurs de se faire dépister à l'aveugle, afin de savoir si des employés sont positifs asymptomatiques au virus et si oui, quels variants circulent ainsi sur le site du Palays.

Une opération qui concerne "une population cible" et qui a débuté lundi 21 juin dans l'après-midi pour se poursuivre dans la semaine. Elle s'accompagne d'une campagne de vaccination, notamment assurée par le SAMU. La direction veut ainsi "inciter les salariés à se faire vacciner massivement", et notamment les plus jeunes.