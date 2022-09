Airbus Développement a aidé 100 entreprises et créé 1.000 emplois ces cinq dernières années

La rentrée est facile pour personne, ni pour les entreprises. Sobriété énergétique, inflation. Sans oublier qu'on sort aussi de la pandémie de covid. Conséquence, la création d'entreprises baisse au niveau national. Mais à notre échelle, en ex Midi-Pyrénées, les entrepreneurs locaux, les micro-entrepreneurs et les starts-up jouent un effet d'entrainement. Avec des aides publiques et privées.

Comme celle d'Airbus et de sa filiale Airbus Développent qui fête ses 25 ans cette année. En un quart de siècle, Airbus Développement annonce avoir accompagné 1.500 entreprises en France, aidé à la création de 19.000 emplois et prêté 22 millions d'euros dans les territoires ou Airbus est implanté. En Occitanie, c'est 100 entreprises aidées et 1.000 emplois créés rien que ces cinq dernières années.

Airbus Développement conseille, prête jusqu'à 50.000 euros par projet et connecte les starts-up entre elles. Et aujourd'hui cette structure a plus jamais un véritable intérêt, explique le président d'Airbus Développement Bertrand Gautier.

"Depuis quelques années, il y a un réel engouement auprès des jeunes pour la création de start up. Je pense que les aides qui ont été faites par les pouvoirs publics et les salons qui ont été développés, on parle de salons comme VivaTech qui sont des des grands salons de la start up créent vraiment une dynamique. Quand vous allez dans ces salons, vous voyez plein de jeunes qui sont des étudiants. Ça les fait rêver de voir des sociétés qui, au bout de deux ans, sont capables d'embaucher 20 personnes."

Une "chance" pour les starts-up toulousaines

Sans l'aide d'Airbus Développement, Andréa Inglés et Rémy Saintobert auraient eu beaucoup de mal à lancer leur start-up Illumo Robotics il y a trois ans. L'entreprise toulousaine a créé en 2019 un bras robotique intelligent pour œuvrer, dans les hangars, à la préparation des commandes passées sur Internet. "Financer ses recherches et la mise en place du produit, c'est un long processus, explique Andréa Inglés. Et donc Airbus a été un des premiers qui a créé un nom et c'est grâce à eux qu'on a avancé. On a eu la subvention plus l'aide en prêt. On a du financer autour de presque 300 000 € et Airbus a versé 25 000 €. Et après, le logo Airbus donne beaucoup de confiance à la suite."

Créée aussi en 2019, la start-up Occitem implantée à Colomiers s'apprête à commercialiser un moteur électrique pour les avions de tourisme, les bateaux de plaisance ou encore les drones. L'essai est en passe d'être transformé. Mais c'était loin d'être gagné pour la directrice générale d'Occitem Géraldine Vieillard. "C'était carrément un pari de créer sa boîte à 40 ans et de mettre ses sous personnels. Après, on a une grande chance, je pense, d'être soutenu sur les projets innovants et on trouve facilement. Là, aujourd'hui, on est dans la problématique de l'investissement industriel. C'est aussi le moment ou potentiellement on perd ses parts, parce qu'on est obligé d'aller lever des fonds. Donc nous, on essaye au maximum de rester le plus longtemps possible sur nos fonds propres et effectivement de rechercher de l'aide."

Occitem emploie aujourd'hui 14 salariés et prévoit 5 ou 6 embauches d'ici à l'année prochaine.