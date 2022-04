Airbus embauchera 800 collaborateurs à Toulouse dans les trois prochains mois

Après avoir annoncé 6.000 embauches à venir dans le monde entier, Airbus recalibre par secteur géographique ses visées RH. Et 25% de ses recrutements viseront la France. Le groupe aéronautique annonce que d'ici l'été, ce sont 1.500 postes qui seront pourvus en France.

4.500 postes, missions d'intérim, stages et alternances en France

Son berceau, la région toulousaine, devrait voir 800 nouveaux collaborateurs arriver, en partie à cause de l'ouverture prochaine de la ligne d'assemblage de l'A321, prévue cet automne. En plus de ces 1.500 recrutements en France, s'ajouteront aussi 1.500 intérimaires et 1.500 stagiaires et alternants

Airbus recrutera autant de collaborateurs en France qu'en Allemagne, tandis que 750 postes seront ouverts en Espagne et au Royaume-Uni. Et avisera fin juin s'il lui faut élargir sa campagne de recrutements. Ces postes concernent toutes les activités du groupe : les avions commerciaux à Toulouse et en région nantaise ; la défense et l'espace à Toulouse également, les hélicoptères à Marignane.