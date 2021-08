Airbus enregistre 30 commandes supplémentaires d'A321neo par la compagnie Delta Air Lines

Delta Air Lines commande 30 Airbus A321neo supplémentaires pour renouveler sa flotte, annonce Airbus ce mardi. La compagnie américaine en avait déjà commandé 125 et porte donc sa commande totale à 155 appareils. La plupart seront assemblés à Mobile, en Alabama, alors que la création d'une ligne d'assemblage d'A321neo à Toulouse a été annoncée par Airbus en mai 2021 et devrait être mise en place d'ici fin 2022. Ce contrat américain se chiffrerait, selon les prix catalogues, à 3 milliards de dollars.

L'A321neo est de plus en plus courtisé : la compagnie United Airlines a par exemple récemment commandé 120 A321neo. Du côté d'Airbus, les commandes et livraisons reprennent, mais en mai, elles n'atteignaient pas les niveaux d'avant covid.