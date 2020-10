Airbus : Force Ouvrière demande un allongement des négociations

Alors que devait se dérouler le 5 octobre prochain une réunion importante entre syndicats et direction d'Airbus, et avant la fin théorique des négociations le 15, Force Ouvrière demande plus de temps. Le syndicat majoritaire maintient la pression sur l'accord "activité partielle de longue durée".