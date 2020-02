Airbus Group : la division Defence & Space va supprimer plus de 2300 postes

Le groupe Airbus, qui représente au total 135 000 salariés dans le monde, va supprimer 2 300 postes dans sa division "Defence and Space", celle qui fabrique notamment les satellites à Toulouse, mais également des avions de combat Eurofighters et des hélicopètes en Allemagne. 400 des ces 2300 suppressions d'emplois vont concerner la France, où Airbus Defence and Space dispose de deux sites, celui du sud de Toulouse et de Labège, et celui d'Elancourt en région parisienne. Le groupe ne précise pas encore comment seront réparties les suppressions de postes en France, mais il y a fort à penser que le site toulousain sera concerné.

Le site qui sera la plus touché sera celui de Brême en Allemagne, principal site du groupe qui représente environ 40 000 salariés. Les sites d'Angleterre et d'Espagne devraient participer au plan à même hauteur que la France. C'est l'échec à l'exportation de l'avion de transport militaire A400M qui plombe la division depuis quelques années.

L'A400M impressionnant à l'atterrissage. © Radio France -

Cette annonce sur le secteur spatial et militaire intervient alors que dans l'aviation civile, Airbus n'a jamais été aussi fort face à Boeing. Le groupe aéronautique européen, dont le siège mondial est à Toulouse, a dépassé la barre symbolique des 1 000 avions vendus en 2019. Elle peut paraître étonnante aussi peu de temps après le gouvernement français a annoncé la création d'un commandement spatial européen basé à Toulouse.