Airbus : la nouvelle ligne d'assemblage d'A321 inaugurée en grande pompe à Blagnac

Après la commande record de 500 A320 par une compagnie indienne , confirmée au salon du Bourget, Airbus confirme sa stratégie. L'avionneur a inauguré, ce lundi 10 juillet 2023, sa nouvelle ligne d'assemblage, capable de monter l'A321, ce grand monocouloir, moins gourmand en carburant, moins cher (notamment que son concurrent le Boeing 737). Mais cette chaîne peut aussi assembler des A320, et "dans le futur l'A321 XLR", assure le patron d'Airbus, Guillaume Faury.

Pour l'occasion, les ministres de l'Économie et des Transports, Bruno Le Maire; le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune, le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, la Lauragaise, Dominique Faure, étaient présents. Ainsi que Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, le préfet d'Occitanie Pierre-André Durand ou encore le député Laurent Esquenet-Goxes.

Premier avion terminé à la fin de l'année

Trois avions sont en cours de montage dans ce hall Jean-Luc Lagardère de Blagnac- où était auparavant assemblé le mythique A380- qui est immense : 122.000 mètres carrés ; c'est l'équivalent de 500 courts de tennis. Le premier A321 entièrement assemblé dans cette usine de Blagnac sortira à la fin de l'année. Il sera livré en 2024, à un client d'Airbus (mais on ne nous dit pas lequel). La ligne fonctionnera elle à pleine capacité en 2025 et 700 personnes y travailleront (contre 450 actuellement).

Une ligne d'assemblage ultra moderne

Cette ligne d'assemblage se veut ultra moderne, avec notamment le robot "Flextrack", déjà utilisé sur le site Airbus de Saint-Nazaire. Il permet de percer de manière quasi automatique sur les ensembles du fuselage, il fonctionne sur des rails avec des sortes de ventouse. Il y a également des robots élévateurs (24 à terme), qui permettent d'automatiser les "derniers mètres" de la chaîne ; ils sont guidés par des caméras 3D sur un parcours prédéfini. Enfin, les "compagnons", comme sont nommés les ouvriers, ont tous des smartphones et des tablettes et plus de papier.

Une deuxième ligne d'assemblage devrait migrer de Saint-Martin-du-Touch à ce hall Lagardère. Airbus ne communique pas de date à ce sujet.

"Soyez solidaires avec les sous-traitants"

Bruno Le Maire (déjà en campagne?) a par ailleurs eu des morts forts concernant la désindustrialisation : cela "a été un naufrage, une faute économique et politique".

Le ministre de l'Economie a aussi adressé un message fort au patron d'Airbus Guillaume Faury : "Airbus réussit, tant mieux. Derrière, vous le savez tous, il y a une filière : des PME, des ETI, parfois des très petites entreprises. Leur vie dépend de vous ! Je vous demande d'accorder une attention toute particulière à tout le tissu industriel de sous-traitants en Occitanie et en France. Soyez solidaires !" Bruno Le Maire ajoute : "Nous avons dit que nous mettrons 300 millions d'euros par an pour soutenir la filière aéronautique (et principalement l'avion vert, et ce entre 2024 et 2030, ndlr ), cet argent doit bénéficier aux sous-traitants. Nous attentons d'Airbus, de Safran, qu'elles soient solidaires. Nous nous donnons de la visibilité sur quatre ans et nous vérifierons que les PME bénéficient du soutien des grands donneurs d'ordre." Sinon? "Sinon et bien on peut toujours réévaluer les montants attribués."