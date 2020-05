Airbus : le PDG réclame des mesures "radicales" et "urgentes"

La direction d'Airbus aurait informé ses principaux cadres que le groupe devait être "redimensionné" dans le cadre d'un plan qui sera prêt d'ici la fin du mois de juin. Une nouvelle étape de franchie ce jeudi 14 mai, après la lettre du PDG Guillaume Faury aux 130 000 salariés du groupe, fin mars. Ce dernier aurait insisté ce jeudi sur la nécessité de prendre des mesures "radicales" et "urgentes". Pour le moment, aucun plan social n'a été annoncé, même si la presse britannique parle de 10 000 postes supprimés. Le groupe Airbus a pour le moment étendu ses mesures de chômage partiel. Selon les établissements : l'activité va baisser de 20 à 30% jusqu'à fin septembre.

Des mesures "qui nous font gagner du temps", explique Vincent François, représentant syndical de la CFTC qui a assisté au CSE (comité social et économique) exceptionnel du jour. Il précise que le chômage partiel sera rémunéré, comme lors de la première vague, à hauteur de 92% du salaire net, donc mieux que dans les autres secteurs. Il sera également "individualisé", c'est-à-dire adapté d'un employé à un autre.

Bien sûr qu'il y a des inquiétudes, elles sont légitimes, mais Airbus a toujours trouvé des solutions pour maintenir au maximum nos emplois - Vincent François, CFTC Airbus

Alors qu'un retour à "la normale" au niveau de la production n'est pas attendu avant 2023 pour les "courts courriers" (A320 notamment) et 2025 pour les "longs", "on peut penser à la diversification, à des pistes pour s'en sortir", dit Vincent François. Une aide directe de l'état ? "Le PDG a donné sa position, valable, il a dit qu'aider les compagnies comme Air France c'était aider indirectement Airbus. Mais _une aide directe de l'Etat, nous syndicats on ne peut pas l'écarter selon la durée de la crise_."