Airbus : pas de licenciements secs (Force Ouvrière)

C'est une victoire pour le syndicat majoritaire chez Airbus. Alors que le groupe prévoit toujours 15 000 suppressions de postes dans le monde suite au trou d'air commercial provoqué par la crise sanitaire, Force Ouvrière annonce ce lundi matin avoir obtenu qu'il n'y ait pas de licenciements secs en France. Pour rappel, 5 000 postes doivent être supprimés, dont 3 500 à Toulouse et dans sa région, le berceau de l'avionneur européen. Le syndicat majoritaire Force Ouvrière refusait jusqu'ici de signer l'accord. Le principal point d'achoppement résidait justement sur l'engagement à aucun départ contraint.

1500 postes sauvés grâce à l'activité partielle de longue durée

La direction et les syndicats devraient donc parapher ce lundi après-midi un document dans le cadre de négociation sur le plan social (ndlr : PSE, plan de sauvegarde de l'emploi). A plusieurs reprises, le PDG du groupe, Guillaume Faury, avait écrit aux salariés ces derniers mois. Le 14 septembre, il avait expliqué qu'il était "peu probable que les départs volontaires suffisent". Mais avec ce premier accord, 1500 postes seront d'ores-et-déjà préservés grâce au système de l'activité partielle de longue durée (APLD). Les départs en retraite normaux, les retraites anticipées, les départs volontaires pour créations d'entreprises et le dispositif CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) vont aussi permettre de limiter la casse.

Si cette nouvelle sera bien accueillie dans les usines du groupe et des ses filiales Stelia et ATR, il n'en demeure pas moins que la crise sanitaire et sociale a déjà fait de la casse chez les salariés intérimaires, et surtout chez les sous-traitants comme Derichebourg ou AAA. La procédure légale pour la négociation de ce PSE doit se terminer ce jeudi 15 octobre, mais dirigeants et syndicats ont jusqu'à fin mars pour appliquer ce plan social.