Airbus, plombé par les amendes, confirme malgré tout de bons chiffres

Toulouse, France

Airbus publie ce jeudi ses chiffres de 2019. Le constructeur européen dit avoir atteint ses objectifs malgré une perte nette de 1,36 milliard d'euros en 2019, liée aux amendes de 3,6 milliards dans une affaire de corruption et une nouvelle charge de 1,2 milliard sur le programme d'avion de transport militaire A400M.

Le chiffre d'affaires d'Airbus s'élève à 70,5 milliards d'euros, +11% sur un an. Le constructeur enregistre un record de livraisons d'avions commerciaux. Ces commandes nettes ont augmenté et atteint 768 avions dont 32 A350 XWB, 89 A330 et 63 A220.

Les prises de commandes se sont élevées à 81,2 milliards d'euros, portant la valeur du carnet de commandes à 471 milliards, portées notamment par le programme A320neo (comprenant A319, A320 et A321) pour lesquelles les commandes s'élevaient à 6.249 appareils à fin janvier.