Airbus proche de finaliser une commande de 500 avions avec une compagnie indienne

Clairement, l'avenir d'Airbus est en Inde pour les prochaines années. Après avoir signé un contrat pour 250 avions avec Air India en février dernier, l'avionneur toulousain devrait récidiver, selon l'agence Reuters , avec une commande record de 500 appareils de la famille A320 venant de la compagnie aérienne indienne IndiGo.

Reuters cite des sources en marge de la réunion annuelle de l’IATA (l’Association internationale du transport aérien) à Istanbul. Le directeur général d’IndiGo, Pieter Elbers, présent à Istanbul, n’a cependant fait aucun commentaire.

Une telle commande représente 50 milliards d'euros au prix catalogue. IndiGo est un des plus gros clients d’Airbus. En 2019, la compagnie indienne avait déjà commandé 300 appareils. Et quatre ans plus tôt, en 2015, elle avait signé pour 250 avions, toujours de la famille A320.

Selon Reuters, Airbus et Boeing sont par ailleurs en concurrence pour vendre 25 gros-porteurs A330neo ou Boeing 787 à IndiGo.