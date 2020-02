Airbus "regrette profondément" la hausse des tarifs douaniers par les Etats-Unis

France

Coup dur pour Airbus aux Etats-Unis. Le gouvernement américain a annoncé vendredi soir relever à 15% à partir du 18 mars les taxes douanières imposées aux appareils Airbus importés d'Europe. L'avionneur européen a réagi samedi à cette décision qu'il "regrette profondément".

En représailles aux subventions à Airbus, Les Etats-Unis infligent depuis octobre des tarifs douaniers punitifs à hauteur de 25 % pour certains produits importés, dont le vin français. Pour l'avionneur européen, cette décision "crée plus d'instabilité pour les compagnies aériennes américaines, qui souffrent déjà d'une pénurie d'appareils", du fait notamment des interdictions de vol pour les 737 MAX de son concurrent Boeing.

Réactions européennes

"Notre position de base est claire : nous rejetons toute augmentation unilatérale des taxes douanières, dommageables pour tous, y compris aux Etats-Unis", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Economie allemand, contacté par l'AFP. Lundi, le sujet devrait être sur la table des ministres européens à Bruxelles, et une prise de position commune est envisagée.

Lundi le président américain Donald Trump a déclaré souhaiter négocier "très sérieusement" un accord commercial avec l'Union européenne.

Airbus et la filière viticole font front commun

Les viticulteurs français réclament au gouvernement un fonds de compensation à hauteur de 300 millions d'euros. L'avionneur a rencontré vendredi à Toulouse les représentants de la filière viticole "dans le but d'établir une stratégie partagée et solidaire" et de "définir des actions communes d'urgence auprès de l'Etat français ainsi que de l'UE dans les prochains jours", selon une déclaration commune publiée samedi.