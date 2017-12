Toulouse, France

Alors que le groupe est visé par des enquêtes pour des soupçons de corruption, Airbus a confirmé un remaniement de sa direction avec plusieurs changements majeurs, "afin d'assurer une succession en bon ordre au sein du top management". Fabrice Brégier, numéro 2 du groupe, va quitter ses fonctions au mois de février prochain. L'annonce a été faite lors d'un conseil d'administration, jeudi 14 décembre. Guillaume Faury, actuel responsable de la branche hélicoptères, va le remplacer à la tête de la branche avions. Dans le même temps, le président exécutif, Tom Enders, a confirmé la rumeur qui courrait : il ne briguera pas de troisième mandat et quittera son poste en 2019. "Il est temps d'initier un changement de leadership. Nous avons besoin d'esprits neufs pour les années 2020", a déclaré Tom Enders.

Des syndicats dans l'attente

Du côté du syndicat CFE-CGT, ces annonces traduisent "des tensions extrêmement dangereuses pour le groupe Airbus". "Je n'aurai pas pensé qu'on en arrive là, explique Françoise Vallin, coordinatrice du syndicat chez Airbus groupe, Je pensais qu'il y aurait des turbulences à cause des affaires qui sortiraient dans la presse. Je pensais aussi qu'une certaine stabilité aurait pu être trouvée en interne. Visiblement, cela n'était pas le cas... Même en interne, les turbulences n'ont fait que grandir. Il va y avoir une période d'instabilité et d'incertitude. On ne pourra pas continuer comme cela jusqu'au départ de monsieur Enders en 2019. Il y aura des décisions à prendre, en particulier pour le remplacement de monsieur Faury (à la tête de la branche hélicoptères) et pour la nomination d'un nouveau numéro 2." La succession à la direction d'Airbus Helicopters sera décidée et annoncée dans les prochaines semaines.

Jean-Marc Escourou, secrétaire du syndicat force ouvrière chez Airbus, aimerait que la future nouvelle direction s'inscrive dans la continuité : "Suivant les décisions qui vont être prises, ce sera plus ou moins bon. Monsieur Brégier avait fait ses preuves et il était apprécié du personnel. Ce n'est donc pas forcément une bonne nouvelle qu'il parte. Après, on parle beaucoup de turbulences, mais en interne, cela ne se voyait pas vraiment. Je ne sais pas quelle sera la stratégie, j'espère juste que ce sera une stratégie de continuité par rapport à ce qui a été établi jusqu'à présent."

à lire Enquête pour corruption chez Airbus : Tom Enders prépare les salariés à la tempête

Emmanuel Macron, "très vigilant"

Vendredi, Emmanuel Macron a averti que la France et l'Allemagne, actionnaires du groupe, seraient "très vigilants" à ce que la nouvelle direction d'Airbus applique "les meilleurs standards de gouvernance", ce qui ne signifie pas "vouloir s'immiscer" dans la gestion du groupe. "La solution n'est pas que les Etats reviennent au board (conseil d'administration). Nous avons, l'Allemagne et la France, construit la gouvernance actuelle où nous sommes dûment resprésentés", a précisé le président français.