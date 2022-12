Airbus revoit à la baisse ses prévisions de livraisons 2022

L'avionneur s'était fixé comme objectif 700 avions commerciaux livrés en 2022. Fin novembre, le décompte est à 565 ce qui ne permettra pas à Airbus d'atteindre son but.

ⓘ Publicité

La cadence des A320 maintenue

Cette nouvelle, annoncée par communiqué ce mardi soir dans le cadre des décomptes mensuels de livraisons, n'est pas une surprise pour l'industriel. La filière aéronautique, et plus spécifiquement la supply chain connait des difficultés importantes depuis la pandémie. Les sous-traitants ont réduit leurs effectifs au plus fort du Covid-19 en 2020 et ne parviennent pas à recruter. Et les diverses tensions internationales compliquent l'acheminement de certaines matières premières et pièces.

Cela n'empêche pas Airbus d'ajuster sa cadence de production de son appareil le plus vendu, l'A320, avec un objectif à 65 appareils produits chaque mois en 2023 et 2024. Cet été, le constructeur avait pourtant prévenu qu'il ne pourrait pas tenir cet engagement chiffré l'année prochaine, se reportant à 2024. L'objectif de 75 A320 mensuels pour 2025 est maintenu.