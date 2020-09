Airbus se laisse 15 ans pour commercialiser son avion vert à hydrogène

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien ce lundi, le patron d'Airbus assure que l'avion du futur à hydrogène sera opérationnel en 2035. Sur l'emploi, Guillaume Faury dit que la crise est gérée de la façon "la plus humaine possible".

"C'est notre objectif depuis plusieurs années", rappelle Guillaume Faury. Dans un entretien accordé ce lundi au Parisien, le patron d'Airbus dévoile trois concepts afin d'aboutir à un avion neutre en carbone en 2035. Le gouvernement a prévu d'y consacrer 1,5 milliard d'euros d'ici à 2022 dans le cadre de son plan de soutien au secteur aéronautique mis à mal par la crise due au coronavirus.

Trois concepts élaborés par Airbus

Airbus a préparé trois concepts, explique Guillaume Faury. Le premier "est un avion de configuration classique pouvant aller jusqu'à 200 places avec un rayon d'action permettant de faire plus de 3.500 kilomètres". Le réservoir, cylindrique, d'hydrogène liquide serait logé à l'intérieur du fuselage dans la partie arrière de l'appareil.

"Le second sera un avion à hélice, pouvant embarquer environ 100 passagers, pour des trajets plus courts" tandis que "le troisième est plus disruptif", selon lui : il s'agit d'une "aile volante d'environ 200 places qui permet d'étudier une configuration complètement différente pour le stockage de l'hydrogène et la propulsion". Au-delà des développements techniques, le cadre réglementaire doit nécessairement évoluer d'ici là pour autoriser l'utilisation de l'hydrogène dans les avions commerciaux, rappelle M. Faury.

L'hydrogène "vert" doit être produit par une électricité d'origine renouvelable, alors qu'il est aujourd'hui beaucoup plus cher que l'hydrogène d'origine fossile, dont la production est très polluante.

Gérer la crise de façon " la plus humaine possible"

Dans cet entretien, Guillaume Faury confirme par ailleurs que les licenciements secs dans l'entreprise seront difficilement évitables. Le patron de l'avionneur assure que la crise est gérée "de la façon la plus socialement acceptable et la plus humaine possible". "On a une négociation très importante", en cours rappelle Guillaume Faury. Syndicats et direction sont toujours autour de la table.

Près de 3.500 postes doivent être supprimés à Toulouse. Airbus a baissé de 40% sa production dès le début de la crise sanitaire.