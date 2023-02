Airbus signe une méga-commande de 250 avions avec Air India

Elle était attendue, elle est désormais confirmée : la méga-transaction entre Airbus et Air India. La compagnie aérienne indienne a signé une lettre d'intentions pour acheter à Airbus 210 monocouloirs A320neo (précisément 140 A320 et 70 A321) et 40 long-courriers A350. LA cérémonie de signature a été retransmise sur internet à l'occasion du salon AeroIndia à Bangalore.

Ce contrat, sur lequel les parties travaillaient depuis "près de deux ans" selon Shri N. Chandrasekaran, le patron du groupe Tata, propriétaire d'Air India, doit se doubler d'une autre commande géante au profit de Boeing, selon des informations de la presse.

Hasard du calendrier ou non, Airbus est en train de finaliser la nouvelle ligne d'assemblage de la famille A320 à Toulouse, sur le site de l'ancienne usine A380. Une présentation sera faite à la presse mercredi 15 février. Et dans la foulée, jeudi, le constructeur toulousain présentera ses résultats financiers pour l'année 2022.